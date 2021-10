Foreman: Fury in Wilder v isti ligi kakor Ali, Frazier in jaz

Nad spektakularnim boksarskim dvobojem za naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji po različici WBC med Tysonom Furyjem in Deontayem Wilderjem, ki ga je britanski šampion dobil s klasičnim nokavtom v 11. rundi, ni skrival navdušenja niti legendarni George Foreman. O obračunu s petimi nokdavni je govoril zgolj z izbranimi besedami.

»To je bil eden od največjih dvobojev v zgodovini boksa. Oba sta bila na tleh, oba sta se tudi pobrala in se vrnila v boj. Zlepa se nista vdala. Zaradi vsega tega bo imel ta obračun legendaren status,« je prepričan 72-letni Američan, ki je prav tako v ringu uprizoril več nepozabnih predstav – tudi z Mohamedom Alijem, Joejem Frazierjem, Kenom Nortonom.

Tyson Fury (desno) in Deontay Wilder sta uprizorila vrhunsko novo predstavo. FOTO: Al Bello/AFP

»O dvoboju med Furyjem in Wilderjem se bo govorilo še čez leta. Zdaj smo v obdobju, ko se ne razpreda več toliko o Aliju, Frazierju ali Foremanu. Fury in Wilder sta s svojo trilogijo dokazala, da prav tako sodita v to ligo,« je še poudaril Foreman.