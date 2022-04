Fury ponovil besede z Wembleyja: Odhajam, ko sem še v prednosti

Potem ko je v šesti rundi na štadionu Wembley v soboto nokavtiral Dilliana Whyta in ubranil naslov po verziji WBC, je Tyson Fury namignil, da je bil to njegov zadnji dvoboj v karieri. Po zmagi pred 94.000 navijači v Londonu je tudi v sredinem pogovoru s Piersom Morganom na TalkTV dejal, da je pri 33 letih zanj vsega konec.

»Končal sem. Vsakemu se enkrat nasmehne sreča. Kot je nekoč dejal rimski vladar (Mark Avrelij v filmu Gladiator, op. a.), boš vedno našel nekoga, s katerim se boš lahko boril. Kdaj pa lahko rečeš, da je res dovolj? Vesel sem, zdrav. Še vedno imam svoje možgane, lahko govorim, imam prekrasno ženo, šest otrok in nešteto pasov. Imam dovolj denarja, uspehov, slave, zakaj bi to še počel?«

Fury je še nepremagan v 33 spopadih, njegova upokojitev pa bi seveda pomenila, da se je odpovedal naskoku na naslov nespornega prvaka težke kategorije in status morda najboljšega britanskega boksarja vseh časov. Lastnik preostalih štirih pasov je Ukrajinec Oleksander Usik, ki ga čaka še revanša z Britancem Anthonyjem Joshuo, zmagovalec tega dvoboja bi nato z zmago nad Furyjem lahko združil naslove kot prvi po Lennoxu Lewisu leta 1999.

Želel je oditi z nokavtom

»Boks je nevaren šport. Lahko te položijo z enim udarcem, kot smo videli v soboto zvečer, potreben je le en nesrečen udarec in morda se s tal ne pobereš več. Odhajam, ko sem še v prednosti. Nepremagan sem in šele drugi mož v zgodovini, ki se bo upokojil kot nepremagani prvak težke kategorije. Zelo sem srečen in zadovoljen v mojem srcu nad tem, kar mi je uspelo.«

Omenja se sicer možnost, da se bo Fury preizkusil v kakšnem drugem športu, denimo v mešanih borilnih veščinah, kjer ga v oktagonu UFC že prihodnje leto pričakuje kamerunski hrust Francis Ngannou.

»Zadnjih deset let sem bil zdoma, ko sem zaradi boksa obšel ves svet. Kdaj bo napočil čas, da sem oče, mož, brat ali sin? Potrebujem ta čas zase. Vedno sem govoril, da se želim posloviti na vrhu tega športa, po svojih pogojih. Nisem želel biti tista oseba, ki bi se morda morala upokojiti pred dvema letoma. Želel sem oditi z nokavtom, Gypsy Kinga (Kralja Romov, op. a.) pa ne bodo tako hitro pozabili,« je sklenil Fury.