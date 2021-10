Fury znova vstal od mrtvih in nato uničil Wilderja

Tyson Fury je zanesljivo ubranil šampionski pas združenja WBC. FOTO: Steve Marcus/Reuters

Britanski boksarski šampionje zanesljivo ubranil naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji po različici WBC, potem ko je še drugič zapored premagal Američana. Tokrat je bilo konec spektakularnega obračuna v predzadnji enajsti rundi, v kateri je »Ciganski kralj« dokončno prisilil k vdaji »bronastega bombarderja« iz Alabame.Wilder je dvoboj sicer začel in z več udarci v tekmečevo telo dobil uvodno rundo. V drugi je pobudo v svoje pesti prevzel Fury, ki je v tretji premaknil v višjo prestavo in izzivalca spravil v nokdavn. Američana je le nekaj trenutkov zatem rešil gong. Ko je že vse kazalo, da bo v četrti rundi dokončal delo, je »bronasti bombarder« poskrbel za preobrat. Iz svojega rokava je potegnil svojo udarno desnico in z njo zrušil šampiona iz Manchestra. In to kar dvakrat. Toda Fury se je obakrat pobral.To je bil za branilca lovorike znak, da mora biti z mislimi stoodstotno pri dvoboju in da si ne sme več privoščiti napak. Od takrat naprej si večjih tudi ni več privoščil. Z različnimi udarci je obstreljeval žilavega Wilderja in ga še dodatno utrujal z objemanjem. Bilo je le še vprašanje časa, kdaj bo obračuna konec. V deseti rundi je Fury še drugič na pod poslal izzivalca, ki pa se je spet postavil na sicer majave noge. Ko si je nato v enajsti rundi po prejetem močnem desnem krošeju znova pobliže ogledal tla in obležal za več sekund, je sodnik v ringu prekinil dvoboj in za zmagovalca razglasil 33-letnega Britanca.Za Furyja, ki v profesionalnem ringu še ni doživel poraza, je bila to že 31. zmaga (22 z nokavtom) ob enem neodločenem izidu, za Wilderja pa drugi zaporedni poraz po 42 zmagah (41 z nokavtom) in enem neodločenem izidu.Uspešnejši je bil Wilderjev finski partner za sparing, ki je še drugič zapored – tokrat po nasprotnikovi diskvalifikaciji v šesti rundi – premagal za mnoge favoriziranega Poljaka Adama