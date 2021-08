Gajser brani prednost v Latviji

Gajser ima v sezoni dve zmagi. FOTO: Honda Racing

Na dirki v latvijskem Kegumsu bo branilec naslova svetovnega prvaka v najmočnejšem razredu MXGPzačel s petimi točkami naskoka v skupnem seštevku, potem ko je na zadnjih dirkah dovolil tekmecem, da se mu približajo.Gajser je na zadnji dirki v belgijskem Lommelu osvojil šesto mesto, potem ko je bil sedmi v prvi vožnji in četrti v drugi. Zmagal je Francoz. Gajser je bil sicer najhitrejši v kvalifikacijah. A na dirki je v obeh vožnjah delal napake, po skupno štirih padcih v dveh vožnjah pa se je moral prebijati naprej in je ostal brez možnosti za najvišja mesta.V Kegumsu je imel lani Gajser na kar treh dirkah tudi nekaj tehničnih težav v posameznih vožnjah. Med glavnimi tekmeci bo najverjetneje tudi; Nizozemec je pred tremi tedni doživel hujšo poškodbo, izpustil eno dirko, a se je že v Lommelu vrnil in z zmago v prvi vožnji pokazal, da je tudi nekoliko načet zelo nevaren.Prav tako pa bodo Gajserja lovili zadnji zmagovalec Fevbre, ki je zdaj prvi zasledovalec slovenskega dirkača v seštevku, terin. Razlike na vrhu so med prvo trojico majhne, prav veliko pa kljub eni izpuščeni dirki ne zaostaja niti Herlings, ki je dobil današnje kvalifikacije in bo prvi izbiral štartno mesto. Gajser ima v tej sezoni dve zmagi.Motokrosisti bodo v Latviji v razredu MXGP vozili ob 12.15 in 15.10 po slovenskem času. V razredu MX2 bo nastopil(KTM).