Gajser lovi poker zmag, na Portugalskem le Febvre?

Tim Gajser je v skupnem seštevku svetovnega prvenstva zanesljivo vodilni, po trojčku zmag na prvih treh dirkah pa bo zdaj lovil še poker zmag v Aguedi. Trikratni svetovni prvak v elitnem razredu MXGP je na uvodu sezone na prav vseh treh dirkah zbral po 47 točk za skupni zbir 141, s čimer si je pred nadaljevanjem prvenstva nabral 17 točk naskoka pred zasledovalci, med katerimi na drugem mestu izstopa novinec v tem razredu, Francoz Maxime Renaux (Yamaha). Še šest točk več na tretjem mestu zaostaja Španec Jorge Prado (GasGas).

Slovenski as je dodobra izkoristil odsotnost v lanski sezoni najboljših dirkačev, svetovnega prvaka Jeffreyja Herlingsa (KTM) in podprvaka Romaina Febvra (Kawasaki). Nizozemec in Francoz sta zaradi poškodb manjkala na prvih treh dirkah, za portugalsko preizkušnjo pa sta sicer med prijavljenimi, a italijanski portal motocross.it poroča, da vsaj Herlingsa zagotovo ne bo na startu četrte preizkušnje sezone. Tako za Herlingsa kot Febvra uradnih informacij od njunih ekip do tega trenutka še ni bilo, vseeno pa je težko pričakovati, da bosta po daljši odsotnosti pripravljena poseči v boj za zmago, če se bosta pojavila na dirki v Aguedi.

Karavana se v to portugalsko mesto 50 km južno od Porta seli po treh letih, nazadnje pa je tam slavil prav Gajser. Leta 2019 je bil prvi v obeh vožnjah, torej nekaj, na kar letos še čaka. V britanskem Matterley Basinu je bil prvi in drugi, v Mantovi drugi in prvi, v Patagoniji v Argentini pa prav tako drugi in prvi.

Hiter in konstanten

»To sezono se počutim res dobro, zabavam se na dirkah in to se pozna pri rezultatih,« je za moštvo Honde na spletni strani dejal Gajser. »Doslej sem zmagal na vseh velikih nagradah, v posamičnih vožnjah nisem bil slabši kot drugi, kar pomeni, da sem hiter in konstanten,« je še dodal zmagovalec skupno 31 dirk v razredu MXGP. Proga v Aguedi svetovnemu prvaku v letih 2016, 2017 in 2020 ustreza. Gre za precej zbito glineno podlago, na kateri je pred tremi leti Gajser ugnal od letos upokojena Italijana Antonia Cairolija in Švicarja Arnauda Tonusa.

»Agueda je še ena steza, ki mi je všeč. Tu sem že zmagal, zato se nadejam nadaljevanja dobre serije z začetka sezone. Skušal bom priti do zmag v obeh vožnjah, kar mi letos še ni uspelo. Vsi v ekipi trdo delamo in lepo je, da je bil ta trud doslej poplačan,« je še za konec sporočil Gajser.

Po nekaj tednih se mu bo na dirki v razredu MX2 pridružil tudi Jan Pancar (KTM). Z lastno ekipo je zaradi prevelikih stroškov izpustil čezoceansko dirko v Argentini, zdaj pa se vrača na Portugalskem, kjer bo lovil najboljšo letošnjo uvrstitev. V sezoni 2022 je doslej zbral 19 točk, kar ga po 18. mestu v Veliki Britaniji in 15. v Italiji uvršča na skupno 18. V seštevku razreda MX2 vodi Belgijec Jago Geerts (Yamaha) s 137 točkami. Sledita mu Francoz Tom Vialle (KTM) s 111 ter Nemec Simon Längenfelder (GasGas) s 110 točkami.

Dirkaški spored se bo v soboto začel s prostimi treningi pred kvalifikacijami ob 18.10, dirka pa bo v nedeljo. Prva vožnja v razredu MXGP bo ob 15.15, druga ob 18.10. V razredu MX2 bosta preizkušnji eno uro pred dirkama v kraljevskem razredu.