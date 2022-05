Gajser po bolezni v Španiji spet na polno

Konec tedna motokrosiste čaka nova preizkušnja svetovnega prvenstva. V Španiji bo vodilni v seštevku elitnega razreda MXGP Tim Gajser po prestani bolezni, zaradi katere je na prejšnji dirki na Sardiniji prvič v sezoni ostal brez stopničk, spet skušal napasti s polno močjo. Gajser je na prejšnji dirki na Sardiniji osvojil sedmo mesto, v prvi vožnji je bil drugi, v drugi pa je imel precej težav in iztržil le 12. mesto. A k temu, da je prvič v sezoni ostal brez zmagovalnih stopničk, je precej prispevala tudi bolezen, saj je bil Gajser na dirki povsem izčrpan in ni mogel slediti ritmu tekmecev.

V seštevku obeh voženj je zasedel sedmo mesto, tako da je po šestih zmagah in enem drugem mestu v sezoni 2022 prvič ostal brez zmagovalnega odra. A slabša dirka na Sardiniji ni imela posledic v seštevku sezone; najbližja tekmeca, Francoz Maxime Renaux in Švicar Jeremy Seewer, sta namreč dobila le nekaj točk več, tako da je Gajser ostal trdno na prvem mestu s 367 točkami, Renaux jih ima 288, Seewer pa 264. Zdaj ga čaka preizkušnja v španskem Intu Xanaduju Arroyomolinosu na obrobju Madrida. Gajser pravi, da je bolezen pozabljena in da bo v Španiji spet napadel najvišja mesta.

»Zadnja dirka na Sardiniji je bila res težka. Nisem se dobro počutil, na tako zahtevni podlagi in pri visokih temperaturah sem vozil samo za preživetje. A zdaj je to za menoj in osredotočam se samo na Španijo in na raven, na kateri običajno tekmujem. V SP mi gre dobro, kar je seveda spodbudna novica, zdaj pa bi rad spet užival,« je dejal Gajser. V razredu MX2 je zadnjo dirko dobil Francoz Tom Vialle, drugi je bi vodilni v SP Belgijec Jago Geerts. Slovenski predstavnik Jan Pancar je bil 14. in je dobil 12 točk za SP. Na zahtevni podlagi je morda iztržil manj od pričakovanj, a podobna naloga ga čaka tudi v Španiji, kjer je lani dobil sedem točk. V spremljevalnem programu v Španiji bo na dirki evropskega prvenstva EMX125 vozil tudi Jaka Peklaj, ki je nazadnje aprila v latvijskem Kegumsu v tej konkurenci privozil 16. mesto. V konkurenci 50 voznikov pa se bo moral najprej skozi kvalifikacije prebiti do obeh tekmovalnih voženj.