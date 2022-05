Gajser se lahko premaga samo še sam, zato noče pregoreti

V nadaljevanju preberite:

V Maggiori zahodno ob Milana zaradi večje razdalje ne bo toliko slovenskih navijačev, kot jih je bilo v Pietramurati, ampak Tim Gajser bo na nedeljski VN Italije vseeno imel dobro podporo ob progi Maggiora Park. Z njo ima še neporavnane račune. Lani je zasedel peto in šesto mesto in bil skupno šele sedmi. Obilo težav je imel z očali in je bil večji del druge vožnje brez njih. Kako se bo odrezal tokrat, kaj je delal med prazniki in kaj pravi pred dirko? Kaj se je odločil njegov največji tekmec iz prejšnjih sezon Jeffrey Herlings? Zakaj ne bo nastopil glavni izzivalec Jorge Prado?