Gajser tekmecem pokazal, iz kakšnega testa so šampioni

Tim Gajser je osvojil 40 točk na VN Turčije in ubranil rdečo tablico.



Zmagal je Nizozemec Jeffrey Herlings in se še približal najboljšim.



V sredo bo na isti progi še ena dirka, takrat za VN province Afjon.

Tim Gajser ostaja vodilni. FOTO: Honda Racing

13

točk znaša prednost Tima Gajserja v svetovnem prvenstvu razreda MXGP

Ko gre za nohte, se pokažejo šampioni.je po slabi prvi vožnji, po kateri se je njegova prednost v skupnem seštevku svetovnega prvenstva v motokrosističnem razredu MXGP stopila na pičlih osem točk, v drugo pokazal, zakaj je prvak in z zmago odbil napade tekmecev ter ubranil rdečo tablico. Na VN Turčije je osvojil tretje mesto, zmagal jepred. Gajser ima pred sredino dirko 13 točk naskoka.Prvo vožnjo bo skušal Gajser, ki je v kvalifikacijah zasedel šele sedmo mesto, čim prej pozabiti, končal jo je na šestem mestu in kar 35 sekund za zmagovalcem Herlingsom, ki je blestel na trdi progi in zasenčil konkurenco, tudi sprva najhitrejšega Prada. »Štart ni bil najboljši, nismo še našli pravih nastavitev na tej nadmorski višini. Toda prišel sem z osmega mesta do zmage. Najprej sem imel težave z roko, potem pa ujel ritem in užival,« je bil zadovoljen adut KTM, ki bi bil morda vodilni v skupnem seštevku, če ne bi izpustil treh voženj zaradi poškodbe.Gajser, ki je pred tremi tedni dobil VN Latvije, čeprav ni dobil nobene vožnje, je prehitel samo, sam pa predse spustilin. Na progi je deloval medlo. Za Herlingsom so se zvrstili Prado, Jonass,in Cairoli, Gajserja, ki je bil v Turčiji leta 2018 drugi, leta 2019 pa četrti, pa je čakalo težko delo pri branjenju rdeče tablice. Virtualno je imel med polčasom s 14 točkami za šesto mesto le še osem točk prednosti pred Febvrom in Pradom.Ampak v drugi vožnji je bil spet pravi Tiga243, začel je na tretjem mestu, potem prehitel Febvra in sredi dirke še Prada ter brez napake skočil skozi cilj in osvojil pomembnih 25 točk. S skupaj 40 je izgubil le sedem točk proti največjemu tekmecu Herlingsu, ki po 47 zaostaja za 36 točk.»Na štartih sem bil slab, to moram popraviti, saj je motor odličen. Prvo in drugo mesto je super, še nekoliko sem zmanjšal zaostanek za Gajserjem. V sredo bom poskušal doseči novo zmago in se v Evropo vrniti v dobrem položaju,« je bil po novi, že 92. zmagi v karieri (pred njim je le devetkratni prvak Tony Cairoli s 93) zadovoljen »The Bullet«, prvak v razredu MXGP v letu 2018 ter v MX2 v letih 2012, 2013, 2016, ki je tudi v drugi vožnji pridobil sedem mest.Gajser ostaja pri 32 zmagah, dobil je četrto posamično vožnjo v sezoni in prvo po Veliki Britaniji na drugi dirki sezone. Morda je njegov slabši nastop v prvo posledica tega, da od zmage v Latviji tri tedne ni imel dirke, medtem ko so mnogi tekmeci vozili v domačih prvenstvih. Po osmi dirki od 18 je vrstni red v svetovnem prvenstvu: 1. Gajser (Honda) 310, 2. Prado (KTM) 297, Febvre (Kawasaki) 293, 4. Cairoli (KTM) 284 in 5. Herlings (KTM) 274.V razredu MX2 je nastopilin osvojil 14. mesto. V prvi dirki je bil 16., na drugi pa dvanajsti. Zmagal je Francoz. Vodi, Pancar je zbral 63 točk in zaseda 19. mesto.