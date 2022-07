Gajser v Belgiji za utrditev vodstva v SP

Najbližji tekmec ima za Timom Gajserjem kar 125 točk zaostanka, ker pa bo letos na sporedu ena preizkušnja manj od načrtovane, bodo imeli tekmeci še težje delo pri lovu na vodilnega moža sezone. Vodstvo tekmovanja je namreč pred dirko v Belgiji, preizkušnja v Lommlu bo uradno štela za VN Flandrije, sporočilo, da letos dirke v Omanu, ki bi sicer morala biti zadnja v koledarju sezone 2022, ne bodo izpeljali. Ne bodo je niti nadomeščali, tako da bo zadnja preizkušnja leta 2022 dirka v turškem Afyonkarahisarju 4. septembra.

Vključno s flandrijsko bo tako do konca sezone na sporedu še pet dirk. Gajser je bil prejšnji teden v češkem Loketu tretji, a razmerje moči na vrhu se ni spremenilo. Še vedno ima namreč 125 točk naskoka, le da je zdaj njegov najbližji tekmec zmagovalec na Češkem Švicar Jeremy Seewer. Skupno je zdaj nekdanji svetovni prvak pri 577 točkah, Seewer pa je prehitel Španca Jorgeja Prada na drugem mestu v SP, ima pa 452 točk. Še deset točk več zaostaja Prado.

Nekoč je mivkasta podlaga v Lommlu, ki velja za eno najzahtevnejših dirk sezone, Gajserju povzročala veliko težav. A z leti je naštudiral tudi to zanj ne najbolj domačo podlago, leta 2019 je tam prvič zmagal, leta 2020 pa je prav v Lommlu z dvema zmagala napravil odločilen korak na poti do naslova prvaka.

Po Loketu zdaj povsem drugačen izziv

»V zadnjih letih sem imel v Lommlu nekaj res odličnih dirk in rezultatov. Zato se bom tudi tokrat potrudil in dal vse od sebe. Želim priti na najvišja mesta na stopničkah, v Loketu se ni izšlo po načrtih, toda na koncu je bilo za seštevek SP čisto v redu,« je za spletno stran svoje ekipe Honda dirko v Belgiji napovedal Gajser.

"Zdaj nas čaka povsem drugačen izziv. Mislim, da bo precej več pravega dirkanja, saj lahko zelo hitro pride do napak, ki hitro odločijo dirko. Počutim se dobro in samozavestno, se že veselim Lommla in komaj čakam, da vidim, kako težka bo proga letos," še dodaja Gajser.

V razredu MX2 bo na flandrijski dirki nastopil tudi slovenski dirkač Jan Pancar. Na Češkem je po ponesrečeni prvi vožnji, ko je bil 16., s precej boljšo drugo in šestim mestom na koncu iztržil 11. mesto in novih 20 točk v SP. V seštevku sezone je sicer na prvem mestu Belgijec Jago Gerts s 543, Pancar, ki ni nastopil na vseh dirkah, pa je skupno 11. (182 točk). Pancarjev najboljši dosežek na tej klasični progi je 17. mesto iz leta 2020.

Prva vožnja VN Flandrije bo v nedeljo v razredu MXGP ob 14.15, druga pa ob 17.10. V razredu MX2 bosta vožnji uro prej.