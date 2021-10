Gajser v Španijo z desetimi točkami zaostanka za Herlingsom

Konec tedna bo v Španiji naslednja postaja svetovnega prvenstva v motokrosu. Branilec naslova v elitnem razredu MXGP Tim Gajser po dirki v Franciji ni več vodilni v skupnem seštevku, a je ostal blizu, saj za vodilnim Nizozemcem Jeffreyjem Herlingsom zaostaja le za deset točk. Na dirkališču Intu Xanadu Arroyomolinos bo nastopil tudi Jan Pancar v razredu MX2.

Gajser je bil prejšnji teden po preizkušnji v Lacapelle-Marivalu v Franciji lahko le delno zadovoljen. V prvi vožnji ni šlo po načrtih, po slabšem štartu je nazadnje iztržil le šesto mesto, v drugi pa je s prehitevanjem Antonia Cairolija prišel do tretjega položaja, s čimer si je privozil tretje mesto tudi na dirki.

Lani drugi v Španiji

Ker pa sta pred njim končala oba največja tekmeca v boju za letošnjo lovoriko, Herlings je z zmago v drugi vožnji ob enakem številu točk na drugo mesto potisnil Francoza Romaina Febvreja, je slovenski dirkač izgubil v seštevku sezone in za špansko dirko rdečo številko vodilnega spet prepustil Nizozemcu. Na prvem mestu ima zdaj Herlings 460 točk, Febvre na drugem 454, Gajser pa je pri 450 točkah.

Jeffrey Herlings ima deset točk naskoka pred slovenskim asom. FOTO: Facebook

Špansko prizorišče je dokaj novo v koledarju SP, lani so izvedli prvo dirko, ki jo je dobil domačin Jorge Prado, Gajser pa je bil po tretjem in drugem mestu skupno drugi na dirki. »Zadnji konec tedna sem že pozabil. V Španijo grem s pozitivnimi mislimi, dobro je, ker si dirke sledijo tako hitro, da nimaš časa razmišljati o tistih, ki so že za tabo. Treba je misliti na naslednje in trdo delati. Lani smo bili tu prvič in mislim, da je proga povsem v redu, morda so letos lahko še uporabili kakšno lansko dobro izkušnjo, sider pa mi proga ustreza in prepričan sem, da se bom lahko boril za zmago,« je za spletno stran svoje ekipe napovedal Gajser.

Pancar lovi mejo 100 točk

Pancar bo v Španiji skušal popraviti vtis iz Francije, kjer je bil 18. v prvi vožnji in odstopil v drugi. V Španiji je lani na prvem nastopu na tem prizorišču iztržil 20. mesto, letos pa bi lahko, če bi končal nekoliko višje, že na tej dirki presegel mejo 100 točk v SP. Zdaj je pri 92, kar ga uvršča na 19. mesto. Prepričljivo vodi Francoz Maxime Renaux s 488 točkami, drugi je Belgijec Jago Geerts s 397, tretji pa Italijan Mattia Guadagnini s 393.

Dirki v razredu MXGP bosta v nedeljo ob 13.15 in 16.10, v MX2 pa ob 12.15 in 15.10.