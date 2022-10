Ganljivo snidenje: Wilder obiskal Heleniusa v hotelu in se mu opravičil

Ameriški boksarski zvezdnik Deontay Wilder (43 zmag, 42 z nokavtom, 1 neodločen izid, 2 poraza) je po spektakularni zmagi nad Robertom Heleniusom (31 zmag, 20 z nokavtom, 4 porazi) v Brooklynu pokazal, da ima veliko srce. In da je v resnici velik človek in športnik. Potem ko se je finski težkokategornik vrnil iz bolnišnice, kamor so ga odpeljali na pregled po nokavtu, ga je namreč obiskal v hotelu.

»Rad te imam, brat. Žal mi je,« je Wilder dejal Heleniusu med dolgim in močnim objemom. Finski orjak mu ni ostal dolžan. »Žal mi je, da ti nisem nudil boljšega odpora,« mu je odgovoril Helenius, nakar mu je 36-letni Američan odvrnil, da se je odlično boril.

Deontay Wilder je ob koncu uvodne runde nokavtiral Roberta Heleniusa. FOTO: Al Bello/AFP

Zatem se mu je Wilder vnovič opravičil in večkrat ponovil, da mu je zelo hudo, ker je nokavtiral prijatelja, s katerimi je med skupnimi pripravami preživel veliko lepih trenutkov.

Finski »viking« mu je dejal, da se mu ni treba opravičevati. »Moram reči, da sem zunaj. Star sem 38 let in boksam že 25 let. Hvala, ker si mi dal takšno priložnost,« se je nekdanji profesionalni evropski prvak v težki kategoriji pred novim dolgim objemom še zahvalil Wilderju, ki je trdno odločen, da se bo znova zavihtel na svetovni prestol.