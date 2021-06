Garnbretova pred deželo vzhajajočega sonca v vzhajajoči formi

Za slovenskimi športnimi plezalci je uspešen tudi današnji polfinalni krog tekme svetovnega pokala v Innsbrucku. V večernem finalu tekmovanja v težavnostnem plezanju bodo tekmovali štirje slovenski finalisti Janja Garnbret, Vita Lukan, Lučka Rakovec in Luka Potočar. Garnbretova, ki je prva slovenska favoritinja za zlato na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu, je edina v ženski konkurenci osvojila vrhova obeh ženskih kvalifikacijskih smeri. Tudi v polfinalu je 22-letna Korošica ubranila vodstvo. Sicer ni osvojila vrha smeri, je bila pa njena višina 42+ najboljši dosežek ženskega polfinala.



Lučka Rakovec in Vita Lukan sta si finale zagotovili s četrtim in petim dosežkom. Druga slovenska predstavnica na OI Mia Krampl se je v polfinale uvrstila s 16. dosežkom kvalifikacij, a v finalu ne bo plezala. Z 11. mestom je finale najboljše osmerice zgrešila za gib in pol. Lana Skušek je tekmovanje sklenila na 16. mestu, Tjaša Slemenšek pa je slovenske nastope v polfinalu zaokrožila na 26. mestu. V moškem polfinalu je najboljši nastop uspel Čehu Adamu Ondri, ki je vodil že po kvalifikacijah. Od treh slovenskih polfinalistov bo v finalu nastopil en Slovenec. Luka Potočar je v polfinalu osvojil peto mesto. Po kvalifikacijah je bil 21.



Martin Bergant je v polfinalu zasedel 13. mesto, Domen Škofic, ki je bil četrti v kvalifikacijah, je tekmovanje končal na 17. mestu. Žiga Zajc (30.) in Milan Preskar (48.) sta nastope končala že po prvem krogu tekmovanja. V Innsbrucku so bile v petek na sporedu še kvalifikacije balvanov. Najboljša v kvalifikacijah je bila Garnbretova, ki je za pet balvanov potrebovala šest poskusov. Polfinale balvanov sta si zagotovili tudi Katja Debevec z 12. in Vita Lukan s 16. mestom. Od Slovencev v moški konkurenci si je sobotni polfinale balvanov zagotovil Anže Peharc s 13. dosežkom. Zan Lovenjak Sudar (21.), Gregor Vezonik in Matic Kotar (oba 23.) in Jernej Kruder (51.) so tekmovanje končali v kvalifikacijah.

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: