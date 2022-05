Giro šele zdaj lep, ko bo zavil k smaragdni Soči

Nogometna Evropa je ligaško spustila zastor, a najpomembnejše postranske stvari na svetu, vsaj klubsko, še ni konec. V tem tednu bosta namreč na sporedu finalni tekmi tako v konferenčni ligi kot ligi prvakov. Kaj nas športno še čaka od 23. do 29. maja? Danes, poleg tega, da teniški loparji v Roland Garrosu na drugem velikem slamu sezone že ječijo v rokah asov, bo seveda osrednja točka tretja in odločilna polfinalna tekma lige ABA. Košarkarji Crvene zvezde in Cedevite Olimpije bodo v Beogradu boljšega odločili od 19. ure naprej.

Kralj v domačem dvorcu

V torek, 24. maja, bo kralj kraljice športov v domačem dvorcu. Na Ptuju bo namreč uvodni miting mednarodne atletske lige Telekom Slovenije, v metu diska pa bo nastopil tudi Kristjan Čeh, ki je v soboto na diamantni ligi v Birminghamu z novim slovenskim rekordom gladko opravil z vso konkurenco.

Dončić na Bojevnike

V noči na sredo, 25. maja, se bo skrilo v ligi NBA, ob 3. uri bo četrta tekma finala zahoda med Dallasom Luke Dončića in Bojevniki iz Golden Stata. Tudi Cedevita Olimpija in Helios Suns se bosta soočila na uvodni finalni tekmi domačega košarkarskega prvenstva. Slovenske reprezentančne odbojkarice bodo ob 19.30 v Mislinji proti Luksemburgu začele z dvoboji v evropski srebrni ligi, ob 21. uri pa bo veliki šov s posebnim Josejem Mourinhom. V zaključnem dvoboju konferenčne lige se bodo v Tirani za lovoriko udarili nogometaši Rome in Feyenoorda.

Benjamin Savšek bo po zlatu na OI lovil novo odličje. FOTO: Yara Nardi/Reuters

Savšek lovi novo kolajno

Mar smo napisali, da je konec domače klubske nogometne sezone? No, v četrtek, 26. maja, ob 17.30 igralce Tabora iz Sežane in kranjskega Triglava čaka uvodno srečanje za popolnitev prve slovenske lige. Vroče bo, hladneje s smernico dviga temperature bo na Finskem, kjer bodo na vrsti četrtfinalne tekme na hokejskem svetovnem prvenstvu. Evropsko prvenstvo pa se bo začelo v slovaškem Liptovskem Mikulašu, tisto v slalomu na divjih vodah za kajak in kanu. Olimpijski prvak Benjamin Savšek bo lovil novo odličje.

Giro v Posočju

Giro spet v Sloveniji, in to v petek, 27. maja! Namreč v 19. etapi dirke po Italiji bo kolesarje gostila tudi občina Kobarid. Slovenski del trase etape se bo začel s prečkanjem meje prek Učje in spustom proti Soči mimo Žage, sledila bo pot skozi Trnovo v sam Kobarid. Od tam pa naprej za Idrsko in z vzponom na Livek in Livške Ravne do še posebej zahtevnega Kolovrata ter pot nazaj čez sedlo Solarji v Italijo.

Liverpoolov trener Jürgen Klopp odšteva ure do velikega finala lige prvakov z Realom. FOTO: Phil Noble/Reuters

Rdeči ali beli?

V naslanjače pred televizijo in prepustite se užitku! V soboto, 28. maja, se bo namreč od 21. ure naprej v Parizu odvijal spektakel finalne tekme letošnje nogometne lige prvakov med Liverpoolom in madridskim Realom. Kristjan Čeh bo skušal disk zalučati čim dlje tudi na mitingu v Slovenski Bistrici, odbojkarice v srebrni ligi v Mislinji (19.30) čaka Švedska. Vznemirljiva sezona svetovnega prvenstva v formuli 1 se vrača z VN Monaka, seveda v Monte Carlu, ob 16. uri bodo kvalifikacije. Na SP v hokeju na Finskem bosta polfinalni tekmi.

Motovikend

Triglav in Tabor (19.30) bosta v nedeljo, 29. maja, odigrala povratno tekmo za popolnitev 1. SNL. Dirka v F1 za veliko nagrado Monaka bo ob 15. uri, uro prej se bo začela dirka v razredu motoGP za motociklistično VN Italije v Mugellu. Tim Gajser po pohod na naslov svetovnega motokrosističnega prvaka v MXGP nadaljeval na VN Španije v Arroyomolinosu (prva vožnja 14.15, druga 17.10). Na Giru se bo skupni zmagovalec odločil v 17,4 km dolgi vožnji na čas v Veroni v zadnji, 21. etapi, v finalnem dvoboju ob 19.20 v Tampereju bomo na svetovnem prvenstvu v hokeju dobili novega, ali starega, šampiona.