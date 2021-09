Giuliani posejal dvome, da ne bo več slovenski selektor

Italijana omenjajo kot kandidata za mesto prvega strokovnjaka poljske izbrane vrste. FOTO: Janek Skarzynski/AFP

Vabljiva poljska služba

, selektor slovenske odbojkarske reprezentance, v treh letih jo je vodil do dveh srebrnih odličij na evropskih prvenstvih v letih 2019 in 2021, je na svojem instagramu v zahvali igralcem, strokovnemu vodstvu, odgovornim na Odbojkarski zvezi Slovenije s predsednikomna čelu in slovenskim navijačem, posejal dvome, da ne kani več biti prvi strokovnjak evropskih podprvakov.Mnogi trdijo, da se je Giuliani poslovil, a v intervjuju za poljsko državno televizijo TVP je povedal, da se je vsem le želel zahvaliti. »Ničemur se ne odpovedujem, rekel sem zbogom, ker se je končala ena sezona,« je omenil 56-letni Italijan. Na vprašanje, ali ga zanima mesto poljskega selektorja, pa je odgovoril: »O tem ne bom razmišljal, dokler se ne pogovorim s predsednikom slovenske zveze, katerega zelo cenim.«Giuliani, pogodba z Odbojkarsko zvezo Slovenije mu je potekla s koncem nedavnega EP, kot klubski trener sicer vodi Asseco Resovio iz poljskega Rzeszowa, prevzel jo je lani. Tam bo z novo sezono polegimel na voljo še drugega slovenskega reprezentanta. Italijanski strokovnjak je sicer po EP že klubsko poprijel za delo.Poljski mediji ga tudi omenjajo kot kandidata, ki naj bi kot nacionalni selektor zamenjal, ki se je izpel kot trener belo-rdečih. Razvpiti Belgijec se je v Katovicah na zadnjem starocelinskem prvenstvu poslovil z bronastim odličjem. Uradno mu sicer pogodba poteče s 30. septembrom, je pa zanimivo, da bo naslednji teden izvoljeno tudi novo vodstvo Poljske odbojkarske zveze.Heynen se je sicer zaljubil v Poljsko, tako da je kot željo že izrazil namen, da bi zapolnil prazno mesto selektorja tamkajšnje ženske izbrane vrste. Za Giulianija bi bila lahko težava, da mu Asseco Resovia ne bi dovolila tudi ubadanja z nacionalno vrsto, denimo lanskega decembra je pogodbo podaljšal za dve leti. Odbojkarska zveza Slovenije naj bi sicer selektorsko vprašanje razrešila v naslednjih mesecih.Za mesto poljskega moškega selektorja so v igri tudi Italijani, zdajšnji trener kluba Projekt Warszawa, ta vodi Piacenzo, član tega kluba je po novem, in(Jastrzebski Wegiel). Tudi Srb, vodi Perugio, treniral pa je tudi na Poljskem, in nekdanji trener ACH Volleyja ter selektor Srbije in Iranasta omenjena. Črnogorec zdaj vodi poljski klub Aluron CMC Warta Zawiercie. Od Poljakov so v krogu za selektorsko mestoin