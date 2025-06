JJ Spaun v brutalnih razmerah osvojil OP ZDA

Ameriški golfist JJ Spaun je zahvaljujoč nekaj fantastičnim udarcem na zadnjih luknjah prvič v karieri osvojil major, enega izmed štirih največjih štirih turnirjev v elitni seriji PGA. Štiriintridesetletnik je na 125. odprtem prvenstvu ZDA z nagradnim skladom 18,6 milijona evrov za zmago prejel 3,73 milijona evrov.

J.J. Spaun se je najbolje znašel na zahtevnem igrišču in deževnem vremenu. FOTO: Warren Little Getty Images Via AFP

Zadnji dan elitnega turnirja na izjemno zahtevnem igrišču Oakmont v bližini Pittsburgha v zvezni državi Pensilvanija je JJ Spaun v deževnem vremenu, ki je tudi prekinilo tekmovanje skoraj za dve uri, ohranil zbranost vse do konca. Edini je turnir končal z udarcem pod parom igrišča (279), še najbolj se je izkazal na zadnjih dveh luknjah, ko je obakrat dosegel birdieja.

JJ Spaun je največjo zmago v karieri proslavil z ženo in hčerkama prav na očetovski dan. FOTO: Bill Streicher Imagn Images Via Reuters Connect

»Nikoli si nisem mislil, da bom stal tukaj in držal v rokah to prestižno trofejo. Vedno sem imel ambicije in sanje. Nikoli nisem vedel, kje je moja zgornja meja. Samo poskušam biti najboljši igralec golfa, kar sem lahko. Vesel sem, da sem to lahko pokazal tukaj v Oakmontu,« je povedal JJ Spaun, ki je v elitni konkurenci doslej imel le eno zmago iz leta 2022.

JJ Spaun slavi veliko zmago s caddiejem Markom Carensom. FOTO: Andy Lyons Getty Images Via AFP

Tako močnih živcev pa v brutalnih razmerah zadnji dan turnirja nista imela vodilna po treh dneh turnirja – Američan Sam Burns in Avstralec Adam Scott. Burns je nazadoval na končno sedmo (+4), Scott pa na 12. mesto (+6).

Z udarcem nad parom igrišča (281) je bil drugi Škot Robert MacIntyre, tretji pa Norvežan Viktor Hovland (+2).

Prvi igralec sveta Scottie Scheffler je zasedel 7. mesto. FOTO: Ross Kinnaird Getty Images Via AFP

Vodilni igralec sveta Američan Scottie Scheffler si je delil sedmo mesto (+4), drugi s svetovne lestvice Severni Irec Rory McIlroy pa je bil 19 (+7).

Rory McIlroy je bil na 125. odprtem prvenstvu ZDA 19. FOTO Ross Kinnaird Getty Images Via AFP

To je bil tretji major v sezoni, aprila je bil na mastersu v Augusti najboljši McIlroy, maja je na prvenstvu PGA slavil Scheffler.

Zadnji turnir za veliki slam – The Open na Severnem Irskem je na sporedu med 17. in 20. julijem.