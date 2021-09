Grška dobitnica olimpijske kolajne spregovorila o spolni zlorabi

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP je nekdanja uspešna atletinja je v četrtkovem intervjuju na grški televiziji dejala, da jo je na začetku kariere zlorabil »ugleden atlet«. Zdaj 45-letna Hrisopiji Deveci v intervjuju na televizijskem programu Alpha ni razkrila identitete moškega, ki naj bi jo zlorabil na začetku kariere, torej pred več kot 20 leti. O tem je molčala, ker je želela zaščititi njegove otroke.



»Nekega dne me je poklical v pisarno, da bi govorila o atletiki, a me je namesto tega stisnil, se me dotikal, si slekel hlače in me vrgel na kavč,« se je v intervjuju dogodka spominjala Devecijeva. »Na srečo mi je pomagal bog, zazvonil je telefon, nato pa sem zbežala. To je bila moja skrivnost vsa ta leta. Bil je poročen oče in ravno zaradi spoštovanja njegovih otrok, sem molčala, zaradi ničesar drugega,« je še dodala 45-letnica.



Devecijeva je sicer ena od predstavnic #MeToo, družbenega gibanja proti spolnim zlorabam in spolnemu nadlegovanju z javnim objavljanjem obtožb spolnih prestopkov.

Nov primer v grškem športu

»Prejemala sem kolajne z največjih tekmovanj, a ob tem nisem bila zadovoljna. Dolga leta sem se prepričevala, da moram spregovoriti na glas. Nato sem izginila, šla za kratek čas v samostan ter tam molila,« je še razkrila nekdanja atletinja.

Grkinja se je sicer športno upokojila leta 2009, potem ko je prejela dveletni suspenz, potem ko ni želela opraviti dopinškega testa. Leta 2016 so ji odvzeli bronasto kolajno z olimpijskih iger v Pekingu 2008, potem ko so ponovno analizirali njene dopinške vzorce.



Na začetku leta se je po spolni zlorabi javno izpostavila tudi grška jadralka Sofia Bekatoru. Olimpijska prvakinja v jadranju z domačih iger v Atenah, je dejala, da je bila po olimpijskih tekmovanjih v Sydneyju leta 2000 spolno zlorabljena s strani enega od članov grške atletske zveze, a je vse do letos tudi ona o tem molčala, je januarja poročala AFP.

