Hamilton bo šesti dirkač s 300 nastopi v karieri

Svojo prvo dirko v formuli 1 je Lewis Hamilton ocenil kot vrhunec svoje kariere, za najmočnejšega nasprotnika pa je imenoval dvakratnega svetovnega prvaka Španca Fernanda Alonsa, poroča britanski dnevnik The Guardian. Hamilton je v formuli 1 prvič nastopil leta 2007 v Melbournu, ko je imel 22 let.

»Celotno spoznanje, da sem takrat dosegel svoje sanje, je bila nadrealistična izkušnja, vedno bo tvoja prva, samo ena je prva,« je dejal.

Sedemintridesetletnik se bo v nedeljo pridružil skupini petih dirkačev, ki so to prelomnico kadarkoli dosegli. Največ zbranih nastopov v formuli 1 ima Finec Kimi Räikkönen, v svoji karieri jih je zbal 349, Fernando Alonso jih je zabeležil 344, Brazilec Rubens Barrichello je dirkal 322-krat, Nemec Michael Schumacher in Britanec Jenson Button pa sta zbrala po 306 nastopov.

Nobenemu pa po dosegu te prelomnice še ni uspelo zmagati dirke. Hamilton se zaveda, da bo to sezono res velik zalogaj, da si zada takšen cilj. Kljub temu, da je zdaj zanj najdaljše obdobje brez dosežene zmage, ostaja optimističen.

»To me ne moti, ker si prizadevam za to zmago,« je še povedal in dodal: »Verjamem, da bomo na neki stopnji lahko tekmovali z zdajšnjo konkurenco. Pa naj bo to ta konec tedna ali čez pet dirk.«