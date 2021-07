Hamilton najhitrejši v kvalifikacijah Budimpešte

Britanec Lewis Hamilton (Mercedes) je bil najhitrejši na kvalifikacijah pred jutrišnjo dirko svetovnega prvenstva formule 1 v Budimpešti. Drugi je bil njegov ekipnii sotekmovalec Finec Valtteri Bottas, tretji pa Nizozemec Max Verstappen (Red Bull), vodilni v seštevku sezone. Za sedemkratnega svetovnega prvaka Hamiltona je bil današnji pole position 101. v karieri, v nedeljo pa bo na dirki lovil jubilejno stoto zmago v SP.



Na današnjih kvalifikacijah pred enajsto dirko sezone je četrti čas dosegel drugi voznik Red Bulla Sergio Perez, iz tretje vrste pa bosta v nedeljo ob 15. uri začela Francoz Pierre Gasly (Alpha Tauri) in Britanec Lando Norris (McLaren). Dirkači so pred kvalifikacijami odpeljali še zadnji prosti trening. Tega je zaznamovala nesreča Micka Schumacherja. Mladi nemški dirkač, sin sedemkratnega svetovnega prvaka Michaela, je treščil v zaščitne ograde. Mlajši Schumacher jo je odnesel brez poškodb, ne pa tudi njegov dirkalnik, saj ga v moštvu Haas niso mogli popraviti do začetka kvalifikacij, tako da Schumacher v teh ni nastopil.



Pred jutrišnjo dirko je na vrhu seštevka Verstappen, ki ima 185 točk, Hamilton je drugi s 177, daleč zadaj pa so drugi tekmeci, že tretji Norris ima le 113 točk, četrti Bottas pa 108.

