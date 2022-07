Hitra Anita Horvat v polfinalu na 800 m

V nadaljevanju svetovnega prvenstva sta tokrat nastopili dve slovenski tekmovalki. Anita Horvat se je uvrstila v polfinale teka na 800 m, ki bo v noči na soboto ob 3.35 po slovenskem času. V kvalifikacijah sedmega dne SP je dosegla 18. izid (2:01,48) in se z drugim mestom v skupini neposredno uvrstila v nadaljevanje. Jerneja Smonkar je na tej razdalji izpadla, saj je bila šesta v skupini in je imela skupno 31. izid (2:02,48). V polfinale so vodila prva tri mesta v skupinah in še šest najhitrejših časov preostalih, kot zadnja si je polfinale pritekla z 2:01,63.

»Veliko olajšanje je bilo, ko sem prišla druga v cilj, bila sem presrečna. Ko je padla Avstralka, sem se skoraj ustavila. Kar naenkrat se je znašla na tleh pred mano in sem jo skušala preskočiti. Sprva sem bila zmedena in sem si celo želela končati in pogledati, če je dobro po padcu. Psihično sem se hitro pobrala in dala vse od sebe do cilja," je povedala Horvatova ter dodala: "Pred tekom je bil načrt držati se najboljših in ne popustiti. Zaradi vsega dogajanja na progi se mi je v zadnjih 100 m taktika porušila in sem morala improvizirati. Kar težko je bilo priti med prve tri.«

V skupini je zmagala vodilna na svetovni lestvici Keely Hodgkinson. Britanka je lani presenetila, ko je z 19 leti osvojila srebro na olimpijskih igrah v Tokiu, obenem pa je prav tako lani kot najmlajša v zgodovini zmagala na dvoranskem EP v Sopotu na Poljskem ter osvojila skupni seštevek discipline v diamantni ligi. Smonkarjeva pa je tekla v zadnji skupini in imela z letošnjim osebnim rekordom 2:02,30 predzadnji izid sezone, polovica tekmovalk se je že spustila pod mejo dveh minut.

Jerneja Smonkar ni pričakovala nastopa na SP, med kratkim dopustom je izvedela, da se je uvrstila na to tekmovanje. FOTO: Lucy Nicholson/Reuters

»Pričakovala sem še malo boljši čas, tekla sem sicer blizu osebnega rekorda. Na SP sem prišla nepričakovano, bila sem že nekaj dni na morju, da se spočijem po sredozemskih igrah. Med oddihom sem izvedela, da sem se na SP uvrstila po svetovni lestvici in sem se takoj vrnila za nekaj dni na trening, potem je že sledila pot v ZDA. Na EP prihodnji mesec si želim boljši izid in uvrstitev v naslednji krog tekmovanja,« je povedala.

Zmagi na 200 m na Jamajko in v ZDA

Jamajčanka Shericka Jackson z drugim izidom vseh časov (21,45) in Američan Noah Lyles s tretjim v zgodovini (19,31) sta osvojila zlati kolajni v teku na 200 m na svetovnem prvenstvu v atletiki v ameriškem Eugenu, kar sta bili edini končni odločitvi sedmega dne prvenstva.

Noah Lyles je bil nepremagljiv na 200 m. FOTO: Aleksandra Szmigiel/Reuters

Pred Jacksonovo je sedaj na lestvici vseh časov le še Američanka Florence Griffith-Joyner, ki je 3. septembra 1988 olimpijsko zlato v Seulu osvojila z 21,34 sekunde. Pred Lylesom, ki je ubranil naslov svetovnega prvaka na pol štadionskega kroga, sta na zgodovinski lestvici izidov jamajška legenda Usain Bolt z 19,19 za zlato na SP 20. avgusta leta 2009 v Berlinu, ter z 19,26 iz leta 2011 drugi Jamajčan Yohan Blake.