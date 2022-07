Hitra kot blisk in blagoslovljena

Jamajčanka Shelly Ann Fraser-Pryce je tretji tekmovalni dan svetovnega prvenstva v atletiki v ameriškemu Eugenu zmagala v teku na 100 m s časom 10,67 sekunde. S tem je postala prva, ki je v tekaškem sporedu v eni disciplini osvojila pet zlatih odličij. Pred tem ji je to uspelo v letih 2009, 2013, 2015 in 2019.

Prav tako se je prvič zgodilo, da so v ženskem teku na 100 m prva tri mesta zasedla atletinje iz iste države. Na oder za zmagovalce sta se uvrstili še njeni rojakinji Shericka Jackson in Elaine Thompson-Herah.

»Skrivnost mojega uspeha je, da sem tekmovalna. Rada tekmujem in verjamem, da mi je bog dal darilo,« je po rekordni zmagi dejala Fraser-Pryce. Jamajčanka je s časom 10,67 sekunde dosegla tudi najhitrejši čas v ženskem teku na 100 m na SP. Pri 35 letih je tako tekla hitreje, kot ji je to uspelo pri preteklih zmagah.

»Počutim se posebno. Vedno želim tekmovati in pokazati svoje delo,« je dejala.

»Ljudje velikokrat govorijo o moji starosti ali o tem, da sem mama, ampak mislim, da je to del življenjske poti. Namesto, da bi o tem razmišljala kot nekaj negativnega, gledam na to kot pozitivno izkušnjo,« je dodala izkušena atletinja.

Fraser-Pryce se bo zdaj osredotočila še na tek na 200 m in je že opozorila tekmice, da napada dvojno sprintersko zmago.

»Nedvomno verjamem, da lahko tečem hitreje, in ko to enkrat verjamem, se ne bom ustavila, dokler tega ne naredim,« pravi Jamajčanka: »Počutim se blagoslovljeno, da imam ta talent, ter da lahko to počnem tudi pri 35 letih, ko imam otroka. Upam, da to navdihuje tudi druge ženske, da si lahko tudi one ustvarijo svojo lastno življenjsko pot.«