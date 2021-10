Houston Astros izločili Boston Red Sox za finale MLB

Na štadionu Minute Maid Park v Houstonu so tokrat slavili s 5:0 in se s skupnim izidom 4:2 v zmagah veselili velikega finala. Astros so na odločilni šesti tekmi v boju na štiri zmage na domačem terenu zanesljivo odpravili tekmece in se bodo v finalu za naslov prvaka lige MLB pomerili ali z Atlanta Braves ali z Los Angeles Dodgers.

Houston je naslov prvaka osvojil leta 2017, ko je premagal ekipo Dodgers, leta 2019 pa je prav tako igral v finalu, vendar s 3:4 v zmagah klonil proti Washington Nationals.