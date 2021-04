Hrvati izračunali, da jim bo dirka v reliju prinesla 41 milijonov evrov

Najizkušenejši slovenski dirkač na hrvaškem reliju bo Darko Peljhan. FOTO: Motorsand4x4.com

Na Hrvaškem tudi Jean Todt

Oči številnih bencinskih zasvojencev bodo konec tega tedna bolj ali manj povsem uprte k našim južnim sosedom, ki bodo jutri s tako imenovanim shakedownom oziroma zadnjim testom prižgali zeleno luč za začetek relija za svetovno prvenstvo. Po besedah prirediteljev bo to največja (avtomobilistična) dirka v zgodovini Hrvaške.Zaprto parkirišče (parc ferme) bo na prostoru Zagrebškega velesejma, štart uvodne hitrostne preizkušnje Rude-Plešivica pa bo v petek zjutraj (8.36) nedaleč stran od slovenske meje pri Samoboru. Na tretjem letošnjem reliju za svetovno prvenstvo, zgodovinskem prvem najvišje ravni na Hrvaškem, bo sodelovalo 68 posadk z dirkači in sovozniki iz 26 držav, med njimi tudi pet slovenskih zasedb.Od naših so se za dirko, ki se bo končala v nedeljo, ko bo na sporedu zadnja hitrostna preizkušnja Zagorska Sela-Kumrovec (13.18), v razredu RC2 prijavili(AK Plamtex Sport, ford fiesta),(Dirkalno društvo R, škoda fabia),(Dirkalno društvo R, škoda fabia), v kategoriji RC4 pa(Unikatoy Postojna, toyota GT86) in(AK Lamko, ford fiesta).Kot vodilni v skupni razvrstitvi je v Zagreb pripotoval veliki finski up(toyota yaris). »Priznati moram, da sem že vznemirjen. To bo namreč moj prvi pravi asfaltni reli doslej z yarisom in nadejam se, da mi bo šlo dobro od rok. Zagotovo je pred nami zanimiva dirka, hitrostne preizkušnje so videti res lepe,« je povedal 20-letni vzhajajoči zvezdnik iz mesta Jyväskylä, sin nekdanjega asa, ki se lahko pohvali z enim prvim mestom med svetovno elito (Švedska 2001). Kalle, ki je letošnjo sezono odprl s četrtim mestom v Monte Carlu in drugim v Rovaniemiju (skupno ima 39 točk), slasti zmage še ni okusil, je pa le vprašanje časa, kdaj bo prvič pustil za seboj vse tekmece.A tega še ne gre pričakovati na hrvaških cestah, na katerih poznavalci več možnosti za slavje pripisujejo njegovim zasledovalcem in večjim specialistom za asfaltno podlago, Belgijcu(hyundai i 20, 35 točk), Francozu(31 točk), Valižanu(oba toyota yaris, 31 točk) in Estoncu(hyundai i20, 27 točk).Hrvati so sicer izračunali, da jih bo celotna dirka, ki si jo bo v živo ogledal tudi, predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA), stala 22 milijonov evrov. Neposredno naj bi država z njo, zgolj z davkom na dodano vrednost, zaslužila najmanj štiri milijone €, posredno prek medijskih učinkov (predlani so na 13 dirkah našteli kar 836 milijonov televizijskih gledalcev) pa kar 41 milijonov €.