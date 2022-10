Boks, ki pri nas ni najbolj priljubljen, bi rad dvignil na višjo raven

V Mariboru se je iztekel desetdnevni turnir v olimpijskem boksu za tako imenovani srebrni pas (Silver Belt Tournament) mednarodne zveze IBA. Slovenski borci so si na tekmovanju v dvorani Tabor izbojevali štiri bronaste kolajne, s katerimi so se ovenčali Nejc Petrič (do 67 kg), Gal Šepic (do 71 kg), Dejan Leburić (do 75 kg) in Jure Šimunović (nad 92 kg).

Najuspešnejša reprezentanca je bila bolgarska, v kateri so se po zaslugi Ergyunala Sabahtina Sabrija (do 48 kg), Jasena Radeva (do 54 kg), Radoslava Rosenova (do 63,5 kg) in Ramija Kiwana (do 75 kg) veselili štirih lovorik. S po tremi zlatimi odličji sta se domov vrnili izbrani vrsti Armenije in Mozambika, dobitnike najžlahtnejših kovin pa so imeli tudi Španci (2), Avstrijci (2), Srbi (2) in Hrvati (1).

»Zelo sem vesel, da smo imeli takšen turnir v Sloveniji, in ponosen, saj smo ga izpeljali na najvišji profesionalni ravni. Upam, da ga bomo lahko gostili tudi prihodnje leto,« si je zaželel Robert Reher, predsednik Boksarske zveze Slovenije (BZS), ki je ob tem priznal, da se je pri organizaciji tega doslej največjega tekmovanja v tej plemeniti borilni veščini pri nas soočal z velikimi preglavicami.

»Nisem imel ljudi niti prireditvenega odbora. Z generalko sekretarko Niko Reher sva bila zadolžena za vse – za logistiko, nastanitve, vizume. Vse sva izpeljala sama. Če ne bi bilo Nike, tega ne bi priredili. Boks, ki v Sloveniji ni najbolj priljubljen, si želim dvigniti na višjo raven. Verjamem, da bo prihodnje leto vse lažje,« je poudaril prvi mož BZS in pristavil, da bo skušal naslednje leto v Slovenijo pripeljati mladinsko evropsko prvenstvo in turnir za zlati pas (Golden Belt Tournament).