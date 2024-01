Italijan Orefice novi selektor naših odbojkaric

Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca ima novega selektorja. Na slovensko klop bo sedel Alessandro Orefice. Italijanski strokovnjak, ki hkrati vodi tudi trenutno eno najboljših francoskih ekip, Levallois Paris Saint-Cloud, je z Odbojkarsko zvezo Slovenije sklenil dveletno pogodbo.

Slovenske odbojkarice v letošnji reprezentančni sezoni čakata dva izziva. Med 17. majem in 16. junijem bodo nastopile v zlati evropski ligi, avgusta pa bodo na sporedu še kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Naša dekleta se bodo v boju za najvišja mesta in nastop na EuroVolleyju 2026 predstavila pod taktirko novega selektorja, 39-letnega italijanskega stratega Alessandra Oreficeja, ki je na slovenski klopi zamenjal Marca Bonitto.

»Pred pričetkom nabora smo si želeli selektorja, ki bo pokazal željo, ambicije in strast do dela. Z vsem naštetim nas je najbolj prepričal Alessandro Orefice. Vodenje naše reprezentance mu predstavlja velik izziv, saj v njej vidi ogromno potenciala. Cilji bodo postavljeni v realnih okvirih in prepričan sem, da bodo tudi doseženi,« je ob imenovanju novega selektorja ženske izbrane vrste dejal generalni sekretar Odbojkarske zveze Slovenije, Gregor Humerca.

Orefice se dela z našimi dekleti že zelo veseli, da se je odločil sesti na slovensko klop, pa je imel italijanski strokovnjak več razlogov: »Za vodenje slovenske reprezentance sem se odločil, ker gre za sodelovanje z resno in uspešno zvezo, ki ima jasno začrtane cilje in odbojkarsko miselnost, ki se zelo dobro sklada z mojo. Prav tako menim, da ima Slovenija zelo veliko dobrih igralk in te imajo velik potencial, da bodo v prihodnje, vsaj po mojem mnenju, vrhunske igralke. Kot tretji razlog, ki se mi zdi zelo pomemben in mi je zelo všeč, pa sta mentaliteta in trdo delo, ki sta značilna za ta del Evrope.«

Orefice je bil dolgo aktiven na francoski odbojkarski sceni, Med letoma 2020 in 2022 je najprej deloval kot pomočnik selektorja ženske reprezentance Estonije, s katero je nato v vlogi selektorja leta 2023 zmagal v srebrni evropski ligi.