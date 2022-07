Jamajčanka še ena mamica, ki kljubuje zakonom športne gravitacije

V nadaljevanju preberite:

Shelly-Ann Fraser-Pryce hitreje preteče 100 metrov, kot lahko večina črkuje njeno ime. Ko je na olimpijskih igrah v Pekingu postala prva šprinterka s Karibov, ki je osvojila zlato kolajno, je bil paradni konj slovenske atletike Krist­jan Čeh devetletni fantič in niti ni vedel, kaj je atletika. Na letošnjem svetovnem prvenstvu v Eugenu si je Ptujčan tako kot Jamajčanka okrog vratu nadel najbolj žlahtno odličje, kar bi lahko bila napoved podobne dominacije, kakršno kaže na najkrajši razdalji 35-letna mamica. Kdo so bile še znamenite šampionke, ki so po porodu še bolj zablestele?