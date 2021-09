Jamajška strela z albumom

Usain Bolt je rojeni zmagovalec. FOTO: Shutterstock

Najhitrejši Zemljan na planetu, jamajška strela, je po koncu atletske kariere želel postati nogometaš, a to se mu ni izšlo po željah in nikdar ne bo zaigral za Manchester United. Se je pa odločil za nov izziv, ki je bližje njegovim koreninam.Skupaj s prijateljem iz otroštva in menedžerjemje izdal reggae album Country Yutes. Na njem je vso petje opravil NJ, Bolta ni premamilo, da bi prijel mikrofon.»Dovolj mi je, da sem dodal nekaj svojih elementov in da se pojavljam v glasbenem videu. Ne verjamem, da je moj glas dober za petje. Sem bolj človek v ozadju, oddajam vibracije in ogrevam občinstvo. To mi je pisano na kožo. Glasba mi je bila kot Jamajčanu položena v zibelko. Ko je nastopila korona, sva si rekla, da bova premagala dolgčas in tako je nastal ta album,« je v intervjuju za Guardian povedal Bolt, ki se utegne odpraviti na turnejo.