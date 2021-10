Kacin novi predsednik ŠD Pokljuka, skrbel bo za tekme v biatlonu

Športno društvo Pokljuka na Rudnem polju skrbi za organizacijo svetovnega pokala v biatlonu. FOTO: Anze Kacin/AFP

Športno društvo Pokljuka, ki na Rudnem polju skrbi za organizacijo tekmovanj, svetovnega pokala v biatlonu in tudi letošnjega svetovnega prvenstva, ima novo vodstvo. Dolgoletnega predsednikaje zamenjal, ki mu bo pri vodenju društva pomagalKacin in Šter sta bila že letos med svetovnim prvenstvom aktivno vpeta v delo društva in v vlogi predsednika in podpredsednika organizacijskega odbora SP uspešno vodila pokljuško ekipo.Stari predsednik Zupan se je na skupščini ozrl v preteklo mandatno obdobje in izpostavil novo infrastrukturo, ki jo je Pokljuka pridobila za potrebe SP, prenove pa še ni konec, saj trenutno tečejo postopki za nove rolkarske steze, a pred začetkom gradnje v športnem društvu čakajo na vsa potrebna naravovarstvena dovoljenja. Tudi cesta na Rudnem polju prav v teh dneh dobiva asfaltno podlago.Ob novi infrastrukturi Zupan svojima naslednikoma zapušča tudi finančno urejeno društvo. To je v preteklih letih sicer načrtno vlagalo v infrastrukturo in svetovno prvenstvo ter beležilo primanjkljaj v blagajni, s prvenstvom in pozitivnim rezultatom v višini 394.700 evrov pa so bile naložbe poplačane. Z novo infrastrukturo Pokljuka ostaja tudi sestavni del koledarja svetovnega pokala, SP pa je izoblikovalo ekipo za organizacijo dogodkov v prihodnjih letih. Veliko zaslug za trenutno dobro urejenost društva je Zupan pripisal tudi podpredsedniku»Ponujate izjemno izhodišče za delo vnaprej. Za vse uspehe bi vam čestital in se vam zahvalil. Vstopamo v novo obdobje delovanja finančno in organizacijsko okrepljeni. Biatlon je pridobil na privlačnosti. Pri svojem vodenju se bom opiral na izkušnje Petra Zupana in na sodelovanje z Borutom Farčnikom in Andrejem Šterom,« je pred izvolitvijo napovedal Kacin in dodal, da si je sam sprva želel, da bi funkcijo prevzel kdo iz tukajšnjih občin, ki so gostiteljice velikih dogodkov na Pokljuki.Kot pravi, si želi postaviti temelje za delovanje do leta 2030, saj ima društvo do takrat zagotovljeno sodelovanje v svetovnem pokalu. V prihodnjih štirih letih ima Pokljuka zagotovljena dva svetovna pokala, Kacin pa je napovedal kandidaturo za še katero od večjih tekmovanj - evropsko prvenstvo ali pa mladinsko svetovno prvenstvo. Pokljuka bo krepila tudi svojo vlogo med organizatorji svetovnega pokala. Napovedal je tudi tesno sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi partnerji. In kar je za javnost najpomembnejše, Pokljuka bo ostala aktivna pri podpori razvoja slovenskega biatlona.V novem izvršnem odboru bodo po novem delovali tudi glavni trener reprezentance, najboljši slovenski biatlonecin tekmovalni direktor Mednarodne biatlonske zveze. Peter Zupan pa je bil na skupščini izbran za častnega predsednika društva.