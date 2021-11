Jerman: Ne pomnim, kdaj je bil nazadnje kdo prvak z ducatijem

Najhitrejši slovenski motorist Marko Jerman (AF Motors RT Ducati) je z dvema drugima mestoma na zadnji letošnji postaji alpsko-jadranskega prvenstva v Cremoni potrdil vodstvo v skupni razvrstitvi in na ta način osvojil naslov prvaka v razredu superbike.

»Na tej progi še nikoli nismo imeli dirke. Steza je nova in precej kratka, vse skupaj sta oteževala še ohladitev in dež pred dirko. Moja naloga je bila, da obe preizkušnji končam pred ali blizu svojega najhujšega tekmeca, Čeha Michala Praška, s čimer nisem imel težav. Ker sem vedel, da bi lahko s kakšnim padcem zapravil lovoriko, nisem pretiraval. Zato sem obe dirki odpeljal varno do cilja,« je pojasnil 37-letni as iz Depale vasi pri Domžalah, ki ni skrival zadovoljstva ob novi lovoriki: »Ne pomnim, kdaj je bil nazadnje v tem tekmovanju prvak z ducatijem ...«

Končni vrstni red v alpsko-jadranskem prvenstvu Superbike: 1. Jerman (Slo, ducati) 164, 2. Prašek (Češ, BMW) 144, 3. Husler (Švi, kawasaki) 97, 4. Filla (Češ, BMW) 95, 5. Tommasini (Ita, ducati) 81.

Zmagi sta slavila Čeh Michal Filla (Ducati) in Avstralec Anthony West (Yamaha), Jerman pa je imel na koncu v skupnem seštevku dvajset točk naskoka pred drugouvrščenim Michalom Praškom (BMW), ki je v Cremoni pristal na šestem in četrtem mestu, kar je bilo premalo, da bi v boju za naslov prvaka ogrozil našega dirkača.

Za prihodnjo sezono Jerman še nima nobenih načrtov. »Vodja poljske ekipe AF Motors RT nas je 23. novembra povabil na zaključno zabavo v Torun, kjer se bomo dogovorili, kako naprej. Razmišljali smo tudi o nastopu v italijanskem prvenstvu, ki je sicer odlična odskočna deska za svetovno prvenstvo,« je še dejal večkratni slovenski in alpsko-jadranski prvak.