Jerman po izjemnem vikendu na pragu nove lovorike

Najhitrejši slovenski motorist Marko Jerman (AF RT Ducati) je minuli konec tedna potrdil, da se na grobniškem dirkališču počuti kot doma. Potem ko je na prvi dirki za alpsko-jadransko prvenstvo v razredu superbike slavil zmago, je na drugi ciljno črto prevozil kot drugi.



Na sobotni preizkušnji je bil 36-letni as iz Depale vasi pri Domžalah razred zase, saj je drugouvrščenega Čeha Michala Praška (BMW) prehitel za 11,286 sekunde, na nedeljski pa je moral priznati premoč zgolj Praškovemu rojaku Michalu Filli (Ducati), za katerim je na koncu zaostal za 5,582 sekunde.



»Tudi na drugi dirki sem si želel zmagati, toda na štartu sem se narobe odločil, kar je izkoristil Italijan Luca Tommasini (Ducati), ki je skočil pred mene in me 'zadrževal' dva kroga. V tem času mi je Filla, ki ima ekipo in motor za svetovno prvenstvo, pobegnil za tri sekunde. Čeprav sem se trudil po svojih najboljših močeh, da bi ga ujel, pri tem sem vozil celo na meji padca, sem se nekje na polovici dirke odločil, da ne bom več tvegal, zato sem proti koncu malce popustil,« je razkril Jerman in pristavil, da je Fillov ducati V4R zagotovo bistveno hitrejši od njegovega – po njegovi oceni celo za sekundo na krog.



Kot je dodal, ima tudi njegov »jekleni konjiček« še določene rezerve. »Z moštvom smo načrtovali trening, ki pa ga zaradi ukrepov proti širjenju novega koronavirusa nismo mogli izpeljati. Zato se za dirko nismo mogli stoodstotno pripraviti. Če sem iskren, sem pričakoval, da bom krog odpeljal hitreje od 1:26,902, kot sem ga dosegel v nedeljo. Toda glede na okoliščine – če dobro premislim – sem potegnil največ, kolikor sem lahko,« je dejal večkratni slovenski prvak, ki si je z uspešnim vikendom skorajda že zagotovil tudi novo lovoriko v alpsko-jadranskem prvenstvu. Pred zadnjo preizkušnjo v Italiji, ki je (še) niso potrdili, ima namreč kot vodilni v skupni razvrstitvi tri točke naskoka pred Praškom.

Remše deveti in deseti med prikoličarji

Na osrednji hrvaški stezi sta bili minuli konec tedna tudi dve dirki za svetovno prvenstvo prikoličarjev, med katerimi je Janez Remše (Adolf RS, Yamaha) z avstrijskim sovoznikom Manfredom Wechselbergerjem zasedel deveto in deseto mesto. Na prvi sta zmagala Švicarja Markus Schlosser in Marcel Fries (LCR, Yamaha), na drugi pa je bila najhitrejša britansko-francoska posadka Tim Reeves-Kevin Rousseau (Adolf RS, Yamaha).

