Jorge Martin kot Terminator razstrelil škatlo z zlato čelado

Jorge Martin (Pramac Ducati) je novi svetovni prvak v razredu motoGP. Za osvojitev prve lovorike v kraljevskem motociklističnem razredu je španskemu asu na zadnji dirki sezone v Montmelu pri Barceloni zadostovalo tretje mesto.

Zmago na tako imenovani veliki nagradi solidarnosti je slavil njegov najhujši tekmec in branilec lovorike, Italijan Francesco Bagnaia (Ducati), ki je osvojil prvo mesto pred domačim zvezdnikom Marcom Marquezom (Gresini Ducati).

»Martinator« je imel pred sklepnim dejanjem v Kataloniji 19 točk naskoka pred »Pecco«, kar je pomenilo, da je za osvojitev naslova svetovnega prvaka potreboval najmanj deveto mesto. Po razburljivem štartu, po katerem se je znašel med vodilnim Bagnaio in tretjeuvrščenim Marquezom, se je uspešno izognil vsem težavam, nakar se ni preveč upiral slovitemu rojaku.

Jorge Martin je s tretjim mestom v Barceloni potrdil osvojitev naslova svetovnega prvaka v razredu motoGP. FOTO: Pablo Morano/Reuters

V zadnjih krogih začel jokati

Zatem se je ustalil na tretjem mestu, nadzoroval položaj na dirki, ohranil mirno kri in v cilj pridrvel kot novopečeni šampion v kategoriji motoGP. Med častnim krogom se je ustavil, se poveselil z navijači, odkorakal v poseben zabojnik, iz njega pa izstopil kot Terminator, razstrelil škatlo, da je prišel do zlate čelade, ki si jo je nato ponosno nadel.

»Da sem svetovni prvak, se sliši neverjetno! To je za mojo družino, navijače in vse, ki me podpirajo. V zadnjih krogih sploh nisem mogel več voziti, začel sem jokati ... Za menoj je dolgo potovanje, zdaj bom užival v tem trenutku,« je bil vzhičen 26-letni Španec, ki mu je športno čestital tudi Bagnaia: »Čestitke, Jorgeju! To je njegov dan. Zasluži si, kar je osvojil.«