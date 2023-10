Jorge Martin z najhitrejšim sprintom znova zagrozil Francescu Bagnaii

Španski motociklist Jorge Martin (Ducati-Pramac) je zmagovalec sprinterske dirke v razredu motoGP pred nedeljsko dirko svetovnega prvenstva za veliko nagrado Tajske. Sprint je na drugem mestu končal Južnoafričan Brad Binder (KTM), ki je zaostal za slabo sekundo, tretji je bil Italijan Luca Marini (Ducati-VR46).

Martin, ki je bil najhitrejši že v kvalifikacijah, je tako zmanjšal zaostanek za vodilnim v skupnem seštevku SP, Italijanom Francescom Bagnaio (Ducati), s 27 na 18 točk. Bagnaia je kvalifikacije sklenil na šestem mestu, v sprintu pa je najprej v prvem krogu izgubil tri mesta, nato pa s sedmim mestom rešil tri točke.

Dobro se je sicer s starta na dirkališču Buriram pognal Marini, a je Martin v prvem zavoju ostal spredaj in se tam vozil do konca sprinta. Zanj je to že sedma sprinterska zmaga letos.

Binder je dirko začel s petega mesta in se po približno polovici dirke prebil do drugega mesta. Mesta je pridobival tudi Španec Marc Marquez v Hondi, ki je startal kot osmi in si je v zaključku dirke privozil četrto mesto.

Peti je bil njegov rojak Aleix Espargaro (Aprilia), na šestem mestu pa je dirko sklenil Italijan Marco Bezzechi (Ducati-VR46).

V nedeljo sledi še klasična preizkušnja za veliko nagrado, ki se bo začela ob 9. uri po slovenskem času. To bo sicer 17. od 20 dirk v letošnji sezoni.