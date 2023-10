Motociklisti zaradi močnega deževja predčasno iz Avstralije

Organizatorji velike nagrade Avstralije v motociklističnem tekmovanju za svetovno prvenstvo so zaradi slabega vremena odpovedali šprintersko preizkušnjo razreda motoGP. Že v petek so prvič spremenili spored tekmovanja in v soboto zaradi boljše vremenske napovedi izpeljali klasično preizkušnjo kraljevskega razreda.

Slabe vremenske razmere

»Po dirki razreda moto2 smo bili primorani odpovedati nadaljnji spored, ker zaradi vse slabših vremenskih razmer nismo več mogli zagotoviti varnih razmer za dirkače na stezi,« so zapisali organizatorji tekmovanja na Philip Islandu.

Dirko razreda moto3 je sicer dobil Turek Denis Öncü. Slavil je tretjič v karieri. V deževnih razmerah je bil boljši od Japonca Ayuma Sasakija in domačina Joela Kelsa. V skupnem seštevku se je vodilnemu Špancu Jaumeju Masii na vsega štiri točke približal Sasaki (217:213 točk). Tretji je še en Španec Daniel Holgado, ki je zbral 195 točk.

Kasnejšo dirko razreda moto2 so prekinili po devetih krogih, slavil pa je Italijan Tony Arbolino pred Špancema Aronom Canetom in Ferminom Aldeguerjem. V tem razredu so razdelili polovične točke za skupni seštevek. V skupnem seštevku je še naprej vodilni Španec Pedro Acosta, ki je zbral 280,5 točke. Arbolino je drugi z 224,5 točke, tretji pa Britanec Jake Dixon s 172 točkami.

Naslednja dirka bo konec tedna na Tajskem

Sobotno klasično preizkušnjo razreda motoGP je dobil Francoz Johann Zarco pred Italijanoma Francescom Bagnaio in Fabiom di Giannantoniom. V skupnem seštevku je Bagnaia še povišal prednost pred Špancem Jorgejem Martinom. Ta štiri dirke pred koncem znaša 27 točk. Naslednja dirka za svetovno prvenstvo bo na sporedu konec prihodnjega tedna na Tajskem v Buriramu.