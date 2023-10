Marc Marquez po izgubljeni nasmeh z občutno nižjo plačo

V nadaljevanju preberite:

Kar je bilo jasno že prejšnji teden, je od včeraj uradno. Najuspešnejši motociklist sodobne ere Marc Marquez po 11 letih in dolgem nizu uspehov zapušča Hondo in se seli k Ducatijevi ekipi Gresini Racing. Njegov položaj po 14 postajah svetovnega prvenstva je dramatično daleč od nekdanjih podvigov, saj je trenutno šele 15. v elitnem razredu motoGP, toda pred veliko nagrado Indonezije še vedno privlači ogromno zanimanja. Nekoliko tudi zaradi pomanjkanja karizmatičnih asov, a predvsem zaradi prepričanja, da sloviti Španec pri 30 letih še ni rekel zadnje besede.

Po podpisu pogodbe, ki bo s tekmovalnega vidika stopila v veljavo v sezoni 2024, v praksi pa verjetno že 28. novembra letos, so se zato le redki zadržali pri imenitni Marquezovi preteklosti. Kaj vse je dosegel in zakaj je sledil tekmovalni zaton? S kom bo združil moči pri Ducatiju, bo odslej zaslužil več ali manj? Kateri legendarni dirkači so bili uspešni po zamenjavi moštev? Bo imel Marc Marquez po selitvi na voljo najnovejšo različico desmosedicija?