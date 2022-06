Jorgić izpadel že v uvodnem krogu turnirja v Zagrebu

Slovenski namiznoteniški igralci so se hitro poslovili od tekmovanja serije WTT Contender v Zagrebu. Potem ko se nihče ni prebil iz kvalifikacij, je ob ženski dvojici Ana Tofant-Katarina Stražar že v uvodnem krogu izpadel tudi Darko Jorgić, ki je bil prav tako neposredno uvrščen na glavni del turnirja.

Jorgića, drugega nosilca in šestega igralca na svetovni lestvici, je presenetljivo s 3:1 izločil Indijec Sathiyan Gnanasekaran, sicer 34. igralec v točkovanju ITTF. Hrastniški as je gladko, z 11:6, dobil prvi niz, nato pa je izgubil tri izenačene nize, ki so se končali z 10:12, 9:11 in 10:12.

Od Tofantove in Stražarjeve sta bili s 3:0 (1, 9, 7) boljši domači igralki Mateja Jeger in Hana Arapović.

Naslednji turnir serije bo od 20. junija do 26. junija na Otočcu, kjer pa slovenska zasedba ne bo nastopila v najmočnejši zasedbi. Naši reprezentanti bodo namreč odpotovali na sredozemske igre v alžirskem Oranu.