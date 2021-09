Jorgić v polfinalu zvezdniškega turnirja v Dohi

Po zmagi v osmini finala evropskega TOP 16 v Solunu konec prejšnjega tedna je namiznoteniški igralec Darko Jorgić Hrvata Andreja Gaćino premagal še v četrtfinalu turnirja WTT Star Contender v Dohi. Najboljši slovenski igralec na svetovni lestvici, trenutno je na 25. mestu, je izkušenega Hrvata premagal s 3:0 (10, 6, 9). V polfinalu bo Jorgićev nasprotnik Sangsu Li iz Južne Koreje, ki je na svetovni lestvici tri mesta pred njim.



»V tekmo sem vstopil brez živčnosti, čeprav sem vedel, da bo tekma težka. S svojo igro sem tokrat lahko zadovoljen in če jo bom ponovil, se tudi proti Leeju lahko nadejam dobrega rezultata,« je bil po tretji zaporedni zmagi v Dohi zadovoljen Jorgić.

Do polfinala se je v igri dvojic prebil tudi Bojan Tokić. Z Belgijcem Cedricom Nuytinckom sta bila v četrtfinalu s 3:1 (4, -11, 8, 4) boljša od Japoncev Kazuhira Jošimura in Juta Kizukurija, nastop v finalu pa sta jima nato preprečila Paul Drinkhall in Liam Pitchford. Angleža sta zmagala s 3:0 (7, 8, 7).



Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca pa bo na evropskem prvenstvu od 28. septembra do 3. oktobra nastopila močno oslabljena. Po Bojanu Tokiću, ki bo na prvenstvu kot selektor vodil belgijsko reprezentanco, je zaradi poškodbe nastop odpovedal tudi tretji najboljši slovenski igralec Deni Kožul. Slovenija bo na evropskem prvenstvu v romunskem Cluju igrala v skupini z Romunijo, Finsko in Luksemburgom.





Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: