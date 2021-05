Joshua in Fury 14. avgusta v Savdski Arabiji

Britanska boksarska zvezdnika Tyson Fury in Anthony Joshua sta se dogovorila o datumu in mestu dvoboja, v katerem se bosta merila za naslov absolutnega svetovnega prvaka v težki kategoriji. Spektakel bo 14. avgusta v Savdski Arabiji, ni pa še jasno, v katerem mestu.



Dvoboj naj bi bil na štadionu, ki ga bodo zgradili prav v ta namen. »Imajo veliko primernih zaprtih prostorov, toda hočejo nekaj posebnega, kar bo šokiralo svet,« je poudaril promotor Eddie Hearn. Furyjeva ekipa dvoboja še ni potrdila. Da finančne pogodbe še ni prejela in podpisala, je po mnenju Hearna krivo le versko praznovanje v Savdski Arabiji.

