Joshua ve, kaj mora narediti za zmago proti Usiku

V Džedi bo drevi vrhunska prireditev v boksu. V glavnem obračunu večera bo neporaženi ukrajinski šampion Oleksandr Usik (19 zmag, 12 z nokavtom) proti Anthonyju Joshui (24 zmag, 22 s k. o., 2 poraza) branil naslove svetovnega prvaka v težki kategoriji po različicah WBA, WBO in IBF, ki si jih je izbojeval v njunem prvem dvoboju konec lanskega septembra v Londonu.

Joshua je trdno odločen popraviti bled vtis s prvega medsebojnega obračuna, ki ga je izgubil po točkah s 112:117, 113:115 in 112:116. »Vem, kako bo Oleksandr boksal, in vem, kaj moram narediti za zmago. Poznam njegove trike,« je samozavesten 32-letni Anglež, ki je po porazu z Usikom zamenjal trenerski štab. Na današnji dvoboj se je pripravljal pod vodstvom ameriškega strokovnjaka Roberta Garcie.

Oleksandr Usik je trdno odločen ubraniti šampionske pasove v težki ktegoriji po različicah WBA, WBO in IBF. FOTO: Giuseppe Cacace/AFP

Na včerajšnjem uradnem tehtanju je imel Joshua 110,9 kilograma, s čimer je bil za poltretji kilogram težji kot pred slabim letom. Usik je bil s 100,47 kilograma skoraj enako težek kot pred prvim obračunom z zvezdnikom iz Velike Britanije, ko je imel 100,4 kilograma. Kot je zaupal, je v prvem mesecu zloveščega ruskega napada na Ukrajino, ko se je pridružil obrambnim enotam Kijeva, izgubil kar pet kilogramov.

»Vendar pa sem izgubljeno težo na pripravah hitro nadomestil. Zdaj se počutim odlično pripravljenega in močnega. O tem sicer nočem preveč razpredati, bom pa to potrdil v ringu,« je napovedal 35-letni Ukrajinec in večkrat ponovil, da se bo tokrat boril tudi za vse rojake, ki se junaško branijo pred ruskimi okupatorji.

Hrvaški as Filip Hrgović (levo) se bo udaril s Kitajcem Zhileijem Zhangom. FOTO: Andrew Couldridge/Reuters

Omeniti kaže še, da se bo v enem od preddvobojev v Džedi predstavil tudi hrvaški as Filip Hrgović (14 zmag, 12 s k. o.). Jeziček na tehtnici se mu je ustavil pri 110,2 kilograma, s čimer je imel kar 15,5 kilograma manj kot njegov prav tako še neporaženi kitajski tekmec Zhilei Zhang (24 zmag, 19 s k. o., 1 neodločen izid). Oba sta bila vrhunska že kot amaterska boksarja in imata med drugim tudi kolajni z olimpijskih iger; Hrgović bronasto iz Ria de Janeira 2016, Zhang pa srebrno iz Pekinga 2008.