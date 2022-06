Judoistka Maruša Štangar bronasta v Oranu

V odločilnem dvoboju za tretje mesto je Maruša Štangar z ipponom premagala Sofio Pettito in osvojila tretje slovensko odličje na teh SI. Štangarjeva je bila veliko bolj dejavna tekmica, v začetku predzadnje minute je Italijanka vendarle dobila opomin. A je do prve točke tik pred začetkom zadnje minute prišla Pettitova.

Petdeset sekund pred koncem je Slovenka z novo akcijo izenačila na 1:1 in dvoboj se je odločal v dodatku dvoboja, v katerem je Štangarjeva drugič prišla do končnega prijema in se je začelo odštevanje. Prvič se je Italijanka ob koncu rednega dela dvoboja izvila, drugič pa je Štangarjeva držala tekmico do konca in slavila zmago.

David Štarkel je v kategoriji do 60 kg izgubil z wazarijem uvodni dvoboj s Sircem Suleimanom Al Refaijem, Tudi v kategoriji do 52 kg Anja Štangar ni uspela premagati svoje prve tekmice, Alžirke Faize Aisahine.