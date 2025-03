Judoistkam sreča obrnila hrbet

Judoistki Kaja Kajzer v kategoriji do 63 kg in Kaja Schuster do 70 kilogramov sta na grand slamu v Tbilisiju pokazali dobro formo, lepe borbe, kljub temu pa obe izpadli že v drugem krogu oziroma v osmini finala.

Olimpijka Kaja Kajzer je najprej ugnala Italijanko Flavio Favorini, s katero se poznata že iz mlajših starostnih kategorij. Končna odločitev je padla v zadnji minuti, ko je Kajzerjeva tekmico vrgla za juko, nato pa pripravljala končni prijem. V drugem poskusu ji je kasneje uspelo.

V boju za četrtfinale je bila nato boljša Nizozemka Manon Deketer, letos že druga na grand slamu v Parizu. Telesno močnejša Nizozemka, tudi z izjemno stabilnim gardom, je bila v rednem delu nevarnejša. Varovanka Luke Kuralta pa je prednjačila z raznovrstnimi tehnikami, kljub temu pa se je porazu izognila tudi z dvema kaznima. V podaljšku pa je Kajzerjeva prevzela nadzor, obvladovala tekmico in tudi ta je že prejela dve kazni. Na koncu je bila po treh minutah in pol dodatne borbe srečnejša Nizozemka, ki ji je uspel met za juko.

Mala uteha za slovensko reprezentantko je dejstvo, da je Nizozemko šele v finalu ustavila Kanadčanka Catherine Beauchemin Pinard. Eno od bronastih kolajn je osvojila dobra slovenska znanka iz svetovnih in olimpijskih finalov, Francozinja Clarisse Agbegnenou.

Druga tekmovalka Bežigrada Kaja Schuster, po starosti prvo leto članica, je najprej ugnala Azerbajdžanko Gunel Hasanli v podaljšku s končnim prijemom. Nato je bila premočna Nemka Giovanna Scoccimarro. V izenačeni borbi so sodniki naknadno Nemki šele dve sekundi pred koncem priznali tehniko za juko, zato je Ljubljančanko zmanjkalo časa za napad in morebiten zasuk. Nemka je bila na koncu peta. Zmagala je Madžarka Szofi Ozbas.