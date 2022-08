Junake iz Barcelone tudi 30 let pozneje pričakali pletnarji in godba

V nadaljevanju preberite:

Včeraj je bilo na Bledu kot v najboljših časih – trlo se je gostov, zmanjkovalo je parkirnih mest, prebivalci pa so pozdravljali svoje veslače. Na vodi idiličnega jezera so se zbrali odlični veslači, ki so pred 30 leti opozorili nase športni svet na olimpijskih igrah v Barceloni, in njihovi prijatelji.

»Najbolj sem vesel, da so se odzvali vabilu vsi 'kamerati', člani obeh čolnov. Komaj so čakali na naše snidenje, saj se v takšni zasedbi nismo dobili vse od tistih uspehov. Najprej smo se odpravili na grob pokojnega Saša Mirjanića, ki ga na dogodku ponosno in z veseljem zastopa njegov sin Uroš,« je o tragično preminulem članu četverca povedal organizator posrečenega večera na Bledu Jani Klemenčič.