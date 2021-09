Juš Mecilošek mladinski evropski podprvak

Juš Mecilošek (levo) si je priboril že drugo kolajno na mladinskih evropskih prvenstvih. FOTO: Carlos Ferreira/EJU

Obetavni slovenski judoistje na mladinskem evropskem prvenstvu v Luxembourgu (do 21 let) znova potrdil svojo veliko nadarjenost. V kategoriji do 73 kilogramov si je izbojeval še drugo kolajno na tem tekmovanju. Potem ko se je lani v Poreču izkazal z bronastim odličjem, se je danes na zmagovalnem odru povzpel še stopnico višje.Na poti do velikega finala je nadarjeni judoist Bežigrada nanizal pet prepričljivih zmag. Z iponi je po vrsti premagal Izraelca, Poljaka, Azerbajdžanca, Nemcain Italijana, v zaključnem dvoboju pa se je spoprijel z Romunomin po hudem boju izgubil z vazarijem.Preostali naši judoisti in judoistki(do 57),(do 70 kg),(do 73 kg),(do 81 kg),(do 81 kg) so v Luxembourgu izgubili že svoje prve dvoboje. Na prvenstvu sicer sodeluje 351 tekmovalcev in tekmovalk iz 43 držav.