Justin Thomas zmagovalec prvenstva PGA

Devetindvajsetletni Justin Thomas iz Louisvilla je zmagal, potem ko je v play-offu na dodatnih treh luknjah premagal rojaka Willa Zalatorisa. Odigral je dva pod parom, Zalatoris pa en udarec pod parom igrišča. Po štirih krogih sta si profesionalca delila vodstvo s po 275 udarci, tako da je bila za zmago nujna končnica. Zalatoris in Thomas sta imela z birdiejema na 13. luknji oba pet pod parom. Na 18. luknji je Zalatoris zgrešil birdieja z 12 metrov, Thomas pa je z osmih metrov z dvema udarcema zadel, izenačil in zmagal.

Thomas, ki je dan začel s sedmimi udarci zaostanka, je izenačil največjo vrnitev v zadnjem krogu v zgodovini prvenstva PGA rojaka Johna Mahaffeyja v Oakmontu leta 1978. Thomas je za svojo 15. zmago na turneji PGA prejel tudi ček v vrednosti 2,7 milijona dolarjev (2,5 milijona evrov).

»Za nami je zelo nenavaden dan,« je po zmagi dejal Thomas: »V začetku tedna so me vprašali, kakšna prednost je na tem igrišču varna, in odvrnil sem, da ne obstaja. To igrišče je tako težko. Treba je bilo ostati potrpežljiv. In nisi se smel ozirati na tablo rezultatov, ampak igrati svojo igro. Preprosto nisem mogel verjeti, da sem se znašel v končnici.«

Naslov je Thomas osvojil po katastrofi Čilenca Mita Pereire, ki je ves dan vodil, nato pa odpovedal na zadnji luknji, ko je z dvema napakama zapravil pokal Wanamaker. Pereira, vodilni pred zadnjim dnevom, ki je nastopal šele na svojem drugem majorju v karieri, se je moral na koncu zadovoljiti s tretjim mestom, ki si ga je razdelil z Američanom Cameronom Youngom.

Woods (še) ni pravi

Na prvenstvu PGA je drugič po prometni nesreči pred 15 meseci, v kateri je skoraj ostal brez spodnje okončine, nastopil veliki zvezdnik Tiger Woods. V Augusti se je prebil skozi rez, a nato štiridnevno tekmovanje končal v hudih bolečinah in ob vidnem šepanju.

Tokrat je s tekmovanja odstopil pred zadnjim dnevom, saj je spet igral v hudih bolečinah. Šestinštiridesetletni Američan je prvič v karieri odstopil na turnirju serije major.

»Še vedno nisem pravi. To je dejstvo. Še naprej bom treniral, potem pa bomo videli, kako bo šlo,« je po nastopu v Oklahomi dejal Woods, ki je igrišče zmogel z zanj skromnimi 79 udarci.Kasneje se je odločil za odstop, čeprav natančno ni opredelil vzroka. Jasno pa je, da ni mogel računati na vidno uvrstitev, saj je v treh dneh zbral 21 udarcev več od vodilnega.