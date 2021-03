Kaj je obljubil Tone Vogrinec pred odličjem Jureta Franka?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si.

1. A) Darko Pančev; 2. C) Anatolij Kostrjukov; 3. B) VN Brazilije.

A) Ermin Šiljak

B) Primož Gliha

C) Darko Milanič

A) Pobril glavo na balin

B) Naučil japonščine

C) Vrnil domov peš

A) V Imoli

B) v Jerezu

C) V Brnu

1) Slovenska nogometna reprezentanca bo drevi odigrala drugi dvoboj v kvalifikacijah za SP 2022. Njena tekmica bo Rusija, s katero se je pomerila na uspešni poti do SP 2002 in 2010, moštvi sta se srečali še leta 1996 na prijateljski tekmi na Malti. Takrat je Slovenija pod vodstvom selektorjav 80. minuti ublažila poraz na 1:3. Kdo je bil strelec?2) Jutri bo praznoval 59. rojstni dan nekdanji alpski smučar. V zgodovino se je vpisal 14. februarja 1984 v Sarajevu, ko je osvojil drugo mesto v veleslalomu ter prinesel Sloveniji in Jugoslaviji prvo kolajno na zimskih olimpijskih igrah. S tem je dobil tudi stavo z direktorjem reprezentance, ki se je zaobljubil, da se bo v primeru odličja:3. Jutrišnji začetek svetovnega prvenstva v motociklizmu nostalgično pričakujejo tudi številni navijači. Zdaj že 42-letni sloviti Italijan, lastnik devetih naslovov svetovnega prvaka (sedmih v elitnem razredu motoGP ter po enega do 125 in 250 ccm) je namreč debitiral v SP pred 25 leti in v krstni sezoni 1996 dosegel prvo zmago na svoji aprilii. Kje?