Kaj je uspelo Špeli Pretnar pred četrt stoletja?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilne odgovore poiščite v sredini izdaji Dela in na spletni strani Delo.si. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (6. 1.): 1. A) Prva Slovenka med 15 v vseh alpskih disciplinah; 2. A) Na stopničkah ni bilo niti enega Avstrijca; 3. C) 125.000.

A) 2

B) 45

C) 89

A) 171

B) 160

C) 155

A) Andy Roddick

B) Ivo Karlović

C) John Isner

1. Četrt stoletja je minilo, odkar je, pred dnevi preminuli dolgoletni novinar Dela, poročal v našem časniku o velikem uspehu slovenskih alpskih smučark na superveleslalomu za svetovni pokal v Flachauu.je zasedla peto mesto, prvič pa se je na zmagovalni oder povzpelakot tretja zain. Koliko stotink sekunde jo je takrat ločilo od prve zmage, ki jo je dočakala dva meseca pozneje na veleslalomu v Bormiu?2. 9. januarja 1965 se je v Baltimoru rodil, najnižji košarkar doslej, ki si je utrl pot do lige NBA. V njej je igral 14 sezon, deset pri Charlottu, pri katerem je še vedno najboljši podajalec in kradljivec žog v zgodovini kluba. Zaradi hitrosti in spretnosti se je odlikoval tako v napadu kot v obrambi in s 110 cm odriva je nekoč blokiral met tudi 213 visokemu zvezdnikuiz New Yorka, na svetovnem prvenstvu 1986 pa je osvojil zlato kolajno v dresu ZDA. Koliko centimetrov meri v višino?3. Na današnji dan leta 1977 se je končalo odprto prvenstvo Avstralije v tenisu, na katerem jeprišel do svoje edine lovorike na turnirjih za grand slam; v finalu je s 6:3, 6:3, 6:3 ugnal Argentinca. Američan je slovel po silovitem servisu in leto dni pozneje so mu med dvobojem v Palm Springsu namerili hitrost 246 km/h, ki je ostala neuraden rekord kar 26 let. Kdo je trenutno lastnik najmočnejšega servisa (253 km/h), ki ga priznava ATP?