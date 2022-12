Kam merijo, koga cenijo Tomaž Barada, Franjo Bobinac in Janez Sodržnik

V nadaljevanju preberite:

Naslednji petek popoldne bo Slovenija dobila tretjega predsednika Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS) po Janezu Kocijančiču in Bogdanu Gabrovcu. Na vrh OKS merijo Tomaž Barada, Franjo Bobinac in Janez Sodržnik, na obzorju so ene najbolj nepredvidljivih volitev predsednika OKS v zgodovini samostojne Slovenije.

Teden pred dnevom D v Unionski dvorani v Ljubljani smo kandidatom postavili enaka vprašanja, s katerimi smo odkrili tudi del še neodkritih značilnosti pretendentov za vrh OKS. Vprašali smo jih denimo, kaj bi v primeru svoje zmage naredili z neuglednim projektom bežigrajskega športnega parka, ki nikomur ni v ponos. Preverite tudi, na katero vprašanje so vsi odgovorili enako: Aleksander Čeferin.