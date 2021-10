Kaja Kajzer po polfinalnem dvoboju obležala v bolečinah

Mladi slovenski judoistki Kaji Kajzer, letošnji evropski podprvakinji iz Lizbone, se je tudi na turnirju za grand slam v Parizu (z nagradnim skladom 154.000 dolarjev) nasmihala kolajna. Toda na žalost jo je na poti do nove žlahtne kovine ustavila poškodba.

Kajzerjeva, ki je bila v uvodnem krogu prosta, je v drugem na zlato točko po podaljšku premagala Mongolko Enkhriilen Lkhagvatogoo in v četrtfinalu po podobnem scenariju še Belgijko Mino Libeer. V polfinalu se je spoprijela z Nemko Caroline Fritze. Obračun je bil precej izenačen, slabi dve minuti pred koncem pa je Nemki uspel vzvod na levi roki, zaradi katerega je 21-letna Ljubljančanka takoj predala dvoboj.

Na žalost se je pri tem tudi poškodovala; po obračunu je namreč obležala na tleh, na katerih se je, držeč se za ramo, zvijala od bolečin. Že takrat je bilo bolj ali manj jasno, da pozneje ne bo mogla nastopiti v obračunu za tretje mesto proti Gruzinki Eteri Liparteliani, ki je tako brez boja prišla do bronaste kolajne. Kajzerjevi je tako pripadlo peto mesto.

V areni Accor se je danes pod slovensko zastavo boril tudi Martin Hojak (do 73 kg), ki pa je moral že v uvodnem krogu priznati premoč domačemu borcu Theu Riquinu. Jutri bo naše barve branila še Patricija Brolih (do 78 kg), ki se bo prav tako za začetek spoprijela z domačo judoistko, in sicer s Samo Hawo Camara.