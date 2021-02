Kaja Kajzer sedma na turnirju za grand slam v Izraelu

Na tekmovanje za grand slam v Tel Avivu, drugem letošnjem turnirju za svetovni pokal v judu, se za točke (tudi kvalifikacijske za nastop na poletnih olimpijskih igrah v Tokiu) in denarne nagrade (skupni sklad znaša 154.000 dolarjev) bori 422 judoistov iz 60 držav. Med prijavljenimi tekmovalci je tudi devet Slovencev, uvodni dan se je do uvrstitve dokopalaJudoistka Bežigrada je po dveh zmagah in porazih v kategoriji do 57 kilogramov zasedla sedmo mesto. Potem ko je Kajzerjeva v uvodnih dveh krogih ugnala Brazilko(z vazarijem) in Kazahstanko(z iponom), je zatem izgubila z Izraelko(z iponom) in v repešažu še z Madžarko(z iponom).je ostala brez uvrstitve, potem ko je morala v uvodnem krogu kategorije do 48 kilogramov po hudem skoraj desetminutnem boju priznati premoč Srbkinji(z iponom).Ob olimpijski prvakinji(do 63 kg) se bodo jutri pod slovensko zastavo borile še(do 63 kg),(do 70 kg) in(do 73 kg), v soboto pa še(do 78 kg) terin(oba do 100 kg).