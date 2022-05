Kakšen je bil hokejski finale pred 30 leti?

Športni kviz vsako sredo in soboto v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilni odgovori v naslednji izvedbi kviza. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (14. 5.): 1. A) Slavko Duščak; 2. C) Bobby Robson; 3. A) Igor Majcen.

1. V dneh, ko spremljamo zanimive boje na svetovnem prvenstvu v hokeju na Finskem, spomini uhajajo na velika tekmovanja z ledenih ploskev v preteklosti. Tudi na tisto pred natanko 30 leti, v Pragi in Bratislavi, v zadnjem letu skupne češkoslovaške države. Za naš hokej je bilo to posebno prvenstvo, saj so na letnem kongresu IIHF v svojo družino uradno sprejeli HZS. Po tekmovalni plati pa so bili najbolj veseli Švedi, ki so takrat drugič zapored postali svetovni prvaki – koga so premagali v finalu?

A) Češkoslovaško

B) Finsko

C) Kanado

2. Tudi tisti, ki ne spremljajo prav natančno športnega plezanja, poznajo mejnike v izvedbi sijajne Janje Garnbret. Lansko sezono je kronala z zlato olimpijsko kolajno, uvod v letošnjo ji je spet napovedal imenitne dosežke. Toda ta športna panoga ima pri nas že prav lepo tradicijo in obenem stalnost odmevnih dosežkov. Pred 20 leti je tako odmevala slovenska zmaga na prestižni tekmi svetovnega pokala v Bolzanu. Katera od naših plezalk jo je dosegla?

A) Martina Čufar

B) Natalija Gros

C) Maja Vidmar

3. Uroš Velepec, ki je včeraj praznoval 55. rojstni dan, je zdaj trener pri nemški biatlonski reprezentanci, odrezal se je tudi z odmevnimi dosežki v Ukrajini, kjer je biatlon z naskokom najbolj priljubljena zimska športna panoga. Tam bi najbrž svojo zgodbo nadaljeval, če v nesrečni državi ne bi divjala vojna. Pri nas ostaja zapisan kot najuspešnejši biatlonski trener, med drugim je sestavljal program tudi Jakovu Faku. Pri koliko olimpijskih kolajnah našega asa je bil včerajšnji slavljenec njegov trener?