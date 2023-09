Kakšen je bil izplen slovenskega kolesarstva pred 10 leti?

Športni kviz vsak torek v Delu Vrhunski šport premore bogato tradicijo v Sloveniji in svetu. Odpiramo različno zahtevna vprašanja z različnih področij športa. Pravilni odgovori v naslednji izvedbi kviza. Pravilni odgovori iz prejšnjega kviza (19. 9.): 1. A) osem; 2. A) tri; 3. A) 45:43.

1. Pred natanko 10 leti dosežki slovenskih kolesarjev na največjih dirkah in tekmovanjih še zdaleč niso bili na ravni sedanjih. Sezono je takrat zaokrožilo svetovno prvenstvo v Firencah, kjer se je predvsem na sklepni cestni dirki za naslov prvaka zbrala izjemna množica gledalcev. Zmage se je veselil Portugalec Rui Costa, naš najboljši je bil Jan Polanc. Katero mesto je dosegel?

A) 20.

B) 30.

C) 40.

2. Prihod jeseni ponavadi na slovenski športni sceni prinaša tudi prve misli in napovedi o smučarski zimi. Tako bo v tudi v naslednjem tednu, ko se bodo javnosti predstavili akterji pod velikim dežnikom Smučarske zveze Slovenije. Pred dvema desetletjema pa sta se ob podobnem srečanju dve naši dolgoletni reprezentantki poslovili od vrhunskega športa – kateri smučarki sta se tako odločili?

A) Nataša Bokal in Špela Bračun

B) Špela Pretnar in Urška Hrovat

C) Alenka Dovžan in Mojca Suhadolc

3. Pred 40 leti so se na hokejskih Jesenicah veselili uvodne lovorike v sezoni. Železarji so osvojili pokal Alpe Adria, na tekmi odločitve so v Ljubljani premagali domače zmaje s 6:5. Slovenska kluba sta zasedla prvi dve mesti na lestvici, 3. je bil KAC iz Celovca, 4. mesto je pripadlo Gardeni. Kdo je bil takrat trener Jeseničanov?