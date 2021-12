Kamničanke do četrte pokalne lovorike

Odbojkarice Calcita Volleyja so osvojile naslov pokalnih prvakinj za sezono 2021/22. V finalu so s 3:1 (21, -17, 22, 20) premagale Novo KBM Branik. S tem so osvojile četrto pokalno lovoriko. Vse štiri pokalne lovorike so Kamničanke osvojile v zadnjih 12 letih, preostalih osem so osvojile Mariborčanke, ki imajo skupaj kar 18 naslovov pokalnih prvakinj. V sezoni 2020/21 tekmovanja ni bilo zaradi ukrepov v boju z novim koronavirusom in reprezentančnih obveznosti.

Najboljša posameznica finala je bila Anđelka Radišković z 22 točkami za Calcit, 15 pa jih je dodala Olivera Brulec Kostić. Pri Mariborčankah sta z 18 oziroma 15 točkami izstopali Lorena Lorber Fijok in Taja Gradišnik Klanjšček.